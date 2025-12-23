Χρηματιστήριο: Παρέμεινε σε τροχιά διάσπασης των υψηλών 16ετίας - Ισχυρή ανάκαμψη για τη Metlen

Χαμήλωσε στα 175 εκατ. ευρώ ο τζίρος στην σημερινή (23/12) – τελευταία προ Χριστουγέννων – συνεδρίαση στο ΧΑ. Έτσι η πρωινή προσπάθεια διάσπασης των υψηλών 16ετίας παραπέμπονται στις επόμενες ημέρες, με το υψηλό του ΓΔ να ισοφαρίζει ενδοσυνεδριακά τα υψηλά του Αυγούστου (σήμερα 2134, στις 15/8 2135 μονάδες). Συνολικά περισσότερες μετοχές έκλεισαν στο κόκκινο (8 ανοδικές στον FTSE για 17 καθοδικές).

METLEN +2.5% με την συνδρομή και της σημαντικής αποεπένδυσης στην Χιλή μέσω της οποίας θα εισπράξει συνολικά 865 εκ. δολάρια, ΤΙΤΑΝ +1% σε νέα ιστορικά υψηλά και ΣΑΡ +0,9% οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης που τράβηξαν τον δείκτη (κλείσιμο ΓΔ 2127 +0,03%). Υποχώρηση για ΔΑΑ -1,5%, BOCHGR -1,5%, ΕΤΕ -1,3%, ΕΥΔΑΠ -1,3%, ΒΙΟ -0,8%, ΛΑΜΔΑ -0,8% και ΕΛΠΕ -0,7%.

Μικτή εικόνα και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με ΑΛΜΥ +2,6% και ΛΑΒΙ +1,4% σε πολυετές υψηλό, μεγάλη προσφορά σε ΥΚΝΟΤ -4,7% και ΕΛΛΑΚΤΩΡ -2,8%, χαμηλότερα NOVAL -2% και ΠΑΠ -0,3%.

Εξαιρετική η πορεία του ΓΔ για άλλη μια εβδομάδα (+0,7%), παραμένει θετικός ο Δεκέμβριος (+2,2%) και συναρπαστικός ο χρόνος (+44,8%), αρκετές οι επιχειρηματικές εξελίξεις εν μέσω γιορτών με την Credia να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συμφωνίας απόκτησης του 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκ. και την ΠΡΟΦ να εξαγοράζει εταιρεία πληροφορικής στην Βρετανία για 4 εκ. ευρώ.

Παράλληλα θετικές στο σύνολό τους οι νέες εκθέσεις διεθνών επενδυτικών τραπεζών για τα μελλούμενα στην ελληνική αγορά με την Citi να υποστηρίζει το ΧΑ θεωρώντας το αρκετά φθηνότερο οε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές σε όρους Ρ/Ε, Ρ/Β αλλά και μερισματικής απόδοσης, λίγο πιο συγκρατημένη η Goldman Sachs που συστήνει μεν ελληνικές μετοχές αλλά με προοπτική για τον ΓΔ να φτάνει στις 2300 μονάδες μέσα στο 2026 (+9%) .

Σημαντικά τα φετινά κέρδη στο χρηματιστήριο οπότε το μόνο που μένει είναι να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα σε όλες και όλους με υγεία και ηρεμία.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης