Συρεγγέλα: Προχωρά σε νομικές ενέργειες εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Σε ανακοίνωσή της, η κ. Συρεγγέλα αναφέρει: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά».
«Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες», συμπληρώνει η κα Συρεγγέλα, για να αναφέρει καταληκτικά:
«Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»