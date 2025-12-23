Συρεγγέλα: Προχωρά σε νομικές ενέργειες εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου

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Νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρεγγέλα, με αφορμή τους ισχυρισμούς της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας πως η πρώτη είναι συνεργάτιδα της Πόπης Σεμερτζίδου («Φεράρι»), η οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωσή της, η κ. Συρεγγέλα αναφέρει: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με συκοφαντεί και με εξυβρίζει ανερυθρίαστα καθημερινά».

«Ισχυρίζεται ψευδώς ότι ήταν συνεργάτιδά μου η Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Έχω κατ' επανάληψη διαψεύσει την ύπαρξη οποιασδήποτε σχέσης μαζί της. Πάρα ταύτα, η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κωφεύει και εμμένει στις συκοφαντίες», συμπληρώνει η κα Συρεγγέλα, για να αναφέρει καταληκτικά:

«Ο δικηγόρος μου ήδη προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες προς προστασία της τιμής και της υπολήψεώς μου.»