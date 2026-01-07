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Χρηστίδης: Η κυβέρνηση στερεί εισόδημα από τους συνταξιούχους χηρείας
Πολιτική
16:59 - 07 Ιαν 2026

Χρηστίδης: Η κυβέρνηση στερεί εισόδημα από τους συνταξιούχους χηρείας

Reporter.gr Newsroom
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Τα ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι χηρείας, μια από τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, αναδεικνύει - με νέα Επίκαιρη Ερώτηση - ο Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής Β’3 Νοτίου Τομέα Αθηνών & Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

Όπως επισημαίνεται, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο οδηγεί, μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας, σε δραστική μείωση της σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35% για όσους λαμβάνουν και σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος ή εργάζονται, πλήττοντας ευθέως την αξιοπρεπή διαβίωση χιλιάδων πολιτών.

Ο Παύλος Χρηστίδης εγκαλεί εκ νέου την κυβέρνηση για μη υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων για κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου, αντιθέτως - όπως υποστηρίζει - προχώρησε στην έκδοση της εγκυκλίου Φ.80000/Δ17/109302/2021, η οποία επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση. Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αυτή, «σε περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων, προβλέπεται η κατάργηση μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων, πρακτική που δεν εφαρμοζόταν έως το 2021 και στερεί από τους συνταξιούχους χηρείας σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους».

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στην αδυναμία πολλών πολιτών να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα καθώς εμφανίζονται ως οφειλέτες, εξαιτίας της μη ορθής και έγκαιρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τις μειώσεις μετά την τριετία, ειδικά για εργαζόμενους ή συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Αυτό «δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα σε κρίσιμες συναλλαγές, όπως μεταβιβάσεις ακινήτων, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς ή έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας».

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλεί την Υπουργό Εργασίας να δώσει σαφείς απαντήσεις:

- Αν προτίθεται να αποσύρει ή να διορθώσει την επίμαχη εγκύκλιο και να τροποποιήσει το άρθρο 7 παρ. 5 του ν. 4387/2016, ώστε να καταβάλλεται εθνική σύνταξη για κάθε συνταξιοδοτικό δικαίωμα,

- Αν θα θεσμοθετήσει τη δυνατότητα επιλογής της σύνταξης που θα υφίσταται τη μείωση μετά την τριετία, μεταξύ σύνταξης χηρείας και σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος.

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