Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες άνω του 1%, εν μέσω διεθνούς ανησυχίας

Η επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία προκαλεί νέες γεωπολιτικές ανησυχίες, οδηγώντας σε πτωτικό ξεκίνημα τις ευρωπαϊκές αγορές.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί το... ρεύμα και λίγη ώρα μετά το άνοιγμα ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -1,25% στις 2.217,61 μονάδες.
Είχαμε σημειώσει και σε πρωινό μας δημοσίευμα πως πίσω από το εξαιρετικό ξεκίνημα του ΧΑ στη νέα χρονιά, υπάρχουν και σημεία προβληματισμού.
Το πλέον σημαντικό εξ αυτών αποτελεί η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ευρώπης με αφορμή τις αμερικανικές διαθέσεις για την Γροιλανδία, εξέλιξη που όπως ανέφερε και ο οίκος Fitch σε report του μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση στην αξιολόγηση ευρωπαϊκών κρατών αλλά και επαναφορά του εμπορικού πολέμου στην Ευρώπη με απρόβλεπτες συνέπειες για οικονομίες και αγορές.
Επιπλέον, σημειώστε και τα παρακάτω:
- Η πραγματικά εντυπωσιακή άνοδος δεν διαχέεται σε όλη την αγορά με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση (από 1.1.26 ο FTSE είναι στο +6,6% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM μόλις στο +0,7%).
- Κατ’ αναλογία ο τζίρος των συναλλαγών επικεντρώνεται σε λίγες μετοχές (>από το 80% στις 10 πρώτες)
- Οι συγκριτικοί δεικτες αποτίμησης (Ρ/Ε, Ρ/Β) έχουν προσεγγίσει τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
- Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές συνολικά κάτι που δεν αποκλείει υψηλή μεταβλητότητα και αλλαγή στάσης σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης.