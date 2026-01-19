ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες άνω του 1%, εν μέσω διεθνούς ανησυχίας
Σχόλια Αγοράς
11:10 - 19 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες άνω του 1%, εν μέσω διεθνούς ανησυχίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεν ξεφεύγει το Χρηματιστήριο Αθηνών από την πτώση που παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια.

Η επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία προκαλεί νέες γεωπολιτικές ανησυχίες, οδηγώντας σε πτωτικό ξεκίνημα τις ευρωπαϊκές αγορές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί το... ρεύμα και λίγη ώρα μετά το άνοιγμα ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -1,25% στις 2.217,61 μονάδες.

Είχαμε σημειώσει και σε πρωινό μας δημοσίευμα πως πίσω από το εξαιρετικό ξεκίνημα του ΧΑ στη νέα χρονιά, υπάρχουν και σημεία προβληματισμού.

Το πλέον σημαντικό εξ αυτών αποτελεί η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ευρώπης με αφορμή τις αμερικανικές διαθέσεις για την Γροιλανδία, εξέλιξη που όπως ανέφερε και ο οίκος Fitch σε report του μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση στην αξιολόγηση ευρωπαϊκών κρατών αλλά και επαναφορά του εμπορικού πολέμου στην Ευρώπη με απρόβλεπτες συνέπειες για οικονομίες και αγορές.

Επιπλέον, σημειώστε και τα παρακάτω:

  • Η πραγματικά εντυπωσιακή άνοδος δεν διαχέεται σε όλη την αγορά με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την κεφαλαιοποίηση (από 1.1.26 ο FTSE είναι στο +6,6% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM μόλις στο +0,7%).
  • Κατ’ αναλογία ο τζίρος των συναλλαγών επικεντρώνεται σε λίγες μετοχές (>από το 80% στις 10 πρώτες)
  • Οι συγκριτικοί δεικτες αποτίμησης (Ρ/Ε, Ρ/Β) έχουν προσεγγίσει τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
  • Οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές συνολικά κάτι που δεν αποκλείει υψηλή μεταβλητότητα και αλλαγή στάσης σε περίπτωση σημαντικής επιδείνωσης.
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εστιάζουν στις κοινωνικές δεξιότητες - Οι εξειδικευμένες γνώσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις εστιάζουν στις κοινωνικές δεξιότητες - Οι εξειδικευμένες γνώσεις περνούν σε δεύτερο πλάνο

Απίστευτη επιστολή Τραμπ: Αφού δεν πήρα το Νόμπελ, δεν αισθάνομαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι την ειρήνη
Ειδήσεις

Απίστευτη επιστολή Τραμπ: Αφού δεν πήρα το Νόμπελ, δεν αισθάνομαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι την ειρήνη

Νέα 48ωρη απεργία των ταξί στις 20 και 21 Ιανουαρίου
Εργασιακά

Νέα 48ωρη απεργία των ταξί στις 20 και 21 Ιανουαρίου

Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι λόγω των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία
Εμπορεύματα

Νέο ρεκόρ για χρυσό και ασήμι λόγω των απειλών Τραμπ για τη Γροιλανδία

Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά τους δασμούς Τραμπ στις ευρωπαϊκές χώρες
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Πτωτικό άνοιγμα μετά τους δασμούς Τραμπ στις ευρωπαϊκές χώρες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Eβδομάδα ρεκόρ, με τον ΓΔ για πρώτη φορά μετά το 2008 πάνω από τις 2570 μονάδες

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό
Αναλύσεις

ΧΑ: Ο ΓΔ «έσπασε» κρίσιμες αντιστάσεις και κατέγραψε πολυετές υψηλό

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή
Ανακοινώσεις

Euronext Athens: Εγκρίθηκε η διάσπαση του κλάδου «Διαχειριστής Αγοράς» – Αλλάζει η εταιρική δομή

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α&#039; εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ