Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες άνω του 1%, εν μέσω διεθνούς ανησυχίας

Δεν ξεφεύγει το Χρηματιστήριο Αθηνών από την πτώση που παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα διεθνή χρηματιστήρια.

Η επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στα σχέδιά του για τη Γροιλανδία προκαλεί νέες γεωπολιτικές ανησυχίες, οδηγώντας σε πτωτικό ξεκίνημα τις ευρωπαϊκές αγορές.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολουθεί το... ρεύμα και λίγη ώρα μετά το άνοιγμα ο Γενικός Δείκτης είχε απώλειες -1,25% στις 2.217,61 μονάδες.

Είχαμε σημειώσει και σε πρωινό μας δημοσίευμα πως πίσω από το εξαιρετικό ξεκίνημα του ΧΑ στη νέα χρονιά, υπάρχουν και σημεία προβληματισμού.

Το πλέον σημαντικό εξ αυτών αποτελεί η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ-Ευρώπης με αφορμή τις αμερικανικές διαθέσεις για την Γροιλανδία, εξέλιξη που όπως ανέφερε και ο οίκος Fitch σε report του μπορεί να οδηγήσει σε υποβάθμιση στην αξιολόγηση ευρωπαϊκών κρατών αλλά και επαναφορά του εμπορικού πολέμου στην Ευρώπη με απρόβλεπτες συνέπειες για οικονομίες και αγορές.

Επιπλέον, σημειώστε και τα παρακάτω: