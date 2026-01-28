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Χρηματιστήριο: «Πάρτι» €714 εκατ. με παλιούς (τράπεζες, Viohalco) και νέους (Metlen, ΔΕΗ, ACAG) πρωταγωνιστές
Σχόλια Αγοράς
17:44 - 28 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: «Πάρτι» €714 εκατ. με παλιούς (τράπεζες, Viohalco) και νέους (Metlen, ΔΕΗ, ACAG) πρωταγωνιστές

Reporter.gr Newsroom
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Άλλη μια συνεδρίαση εξαιρετικών επιδόσεων στο ΧΑ την Τετάρτη (28/1), με τον ΓΔ να αναρριχάται πάνω από την ετήσια αντίσταση των 2330 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2347 +1,45%. 

Οι συναλλαγές προδιαθέτουν σε τζίρους Ανεπτυγμένης Αγοράς στα 714 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα 108 εκατ. αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα στην ΑΛΦΑ), με παλιούς (τράπεζες, όμιλος Viohalco) αλλά και νέους (Metlen, ΔΕΗ, ACAG) πρωταγωνιστές.

Ο τραπεζικός δείκτης συνέχισε την ανάβασή του σε νέες κορυφές (15 ανοδικές σε σύνολο 18 συνεδριάσεων φέτος) με το κλείσιμο ΔΤΡ +1,1% να βρίσκεται πάντως σε σχετική απόσταση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά (2825 +1,9%). ΕΥΡΩΒ +2,5, ΠΕΙΡ +2,4% και ΑΛΦΑ +1,3% με τις καλύτερες επιδόσεις στον κλάδο, υστέρηση – συγκριτικά – για ΕΤΕ -0,8%.

Στην υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση άλλη μια εντυπωσιακή ημέρα για ΕΛΧΑ +6,9%, ΒΙΟ +2% και CENER +1,5% και ολική επαναφορά στις παλιές καλές μέρες και για την METLEN +6,7% δοκιμάζοντας την πολύμηνη αντίσταση των 45,40. Απόπειρα προσέγγισης των 20 ευρώ για την ΔΕΗ +2,5%. Ανοδικά και οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,3% σε νεότερο ιστορικό ρεκόρ, ΜΠΕΛΑ +1,1% που για την ώρα έχει την χειρότερη απόδοση μεταξύ όλων των μετοχών του FTSE (-10% από την αρχή του χρόνου), ΑΡΑΙΓ +1,5%. Πιέσεις σε ΕΥΔΑΠ -1,1%, ΔΑΑ -0,5%, ΟΠΑΠ -0,5%.

Συνέχεια στη μεγάλη διαφοροποίηση της αγοράς μεταξύ κεφαλαιοποιήσεων με τον δείκτη της μεγάλης FTSE να κλείνει εκ νέου ανοδικά στο +1,5% (και συνολικά +11,8% από 1.1.26), ενώ ο δείκτης της μεσαίας FTSEM συνεχίζει να αμφιταλαντεύεται με σημερινό κλείσιμο στο +0,5% και συνολικά μόλις στο +1,8% στο έτος.

Οι μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε ACAG +9,3% με αυξημένο μάλιστα όγκο, σε ΚΡΙ +2,4%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1%, ΑΔΜΗΕ +2%, ΟΛΠ +1,4% και NOVAL +2,9%, καθοδικά ΚΟΥΕΣ -1%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ -0,8%, ΑΒΑΞ -1,4%, ΙΝΤΕΚ -1,4%.

Αντίστοιχη εικόνα και στη χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΚΟΥΑΛ +1,9%, ΥΚΝΟΤ+1,4% αλλά και ΔΟΜΙΚ -1,7%, ΠΕΡΦ -2,8%, ΠΑΠ -1,6%, ΛΟΥΛΗ -0,8% και ΦΑΙΣ -1,9%.

Άλλη μια επιτυχημένη έκδοση Ομολόγου από εισηγμένη με τον ΤΙΤΑΝ να ολοκληρώνει 5ετή έκδοση ύψους 350 εκατ. ευρώ με χαμηλό επιτόκιο στο 3,50% και άνετη υπερκάλυψη (περίπου 8x).

Στα διεθνή, εντύπωση κάνει η συναλλαγματική κίνηση με το EurUsd να φτάνει σε ισοτιμία το 1,20 ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές – σε αντίθεση με την ελληνική – παραμένουν κοντά μεν στα υψηλά τους αλλά χωρίς momentum (ενδεικτικά από την αρχή του χρόνου η απόδοση του Dax είναι μόλις στο +1,4%) συγκρινόμενη με την πορεία του ΓΔ στο ΧΑ (+10,7% από 1.1.26).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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