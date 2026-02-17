Νέα πτώση στο ΧΑ με τις τράπεζες στο -10% από τα υψηλά Φεβρουαρίου
17:38 - 17 Φεβ 2026

Νέα πτώση στο ΧΑ με τις τράπεζες στο -10% από τα υψηλά Φεβρουαρίου

Reporter.gr Newsroom
Με αρκετές εναλλαγές προσήμων το ξεκίνημα της συνεδρίασης στο ΧΑ την Τρίτη (17/2), με την κατάληξη, τελικά, να είναι έντονα αρνητική για τον ΓΔ στις 2253 μονάδες -1.14%, χαμηλότερα δηλαδή από την μηνιαία στήριξη.

Συνέχεια στο βραχυπρόθεσμο πτωτικό κανάλι και στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -1,7%) με ιδιαίτερες πιέσεις στην ΕΤΕ -2,8% ;και στην ΑΛΦΑ -2,4% ενώ μεγάλη προσφορά είχαν και οι τίτλοι των ΟΠΑΠ -1,2% στα τεχνικά όρια της ετήσιας στήριξης (15,70), ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,5%, ΑΡΑΙΓ -3,3%, ΤΙΤΑΝ -3,6%, AKTR -2,2%, ΕΛΧΑ -6,5% και ΜETLEN -2,2%. Ο τζίρος σταθερά στα 337 εκατ. ευρώ.

Ελάχιστες οι μετοχές με άνοδο, όπως η ΕΕΕ +1,3% σε ιστορικά υψηλά, ΕΥΔΑΠ +4,5%, ΟΤΕ +0,3%, ΔΑΑ +1% και ΣΑΡ +0,5% σε μια συνεδρίαση με την συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο κόκκινο (5 ανοδικές και 20 καθοδικές).

Αντίστοιχη εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τις ΑΛΜΥ +3,4% σε υψηλό 20ετίας, ΠΕΤΡΟ +0,7 και ΚΡΙ +3,1% να ξεχωρίζουν, ενώ χαμηλότερα έκλεισαν οι περισσότερες μετοχές του δείκτη λόγω αυξανόμενης προσφοράς μετά το μεσημέρι όπως ΛΑΒΙ -5,5% , ΠΡΟΦ -1,2%, ΑΒΑΞ -3,7%, ΑΔΜΗΕ -2,1%, DIMAND-3%, BYLOT -1,7%.

Οι πλέον αξιόλογες κινήσεις στην μικρή κεφαλαιοποίηση από ΔΟΜΙΚ +3%, ΛΟΥΛΗ +0,5%, REALCONS +1% αλλά και ΦΑΙΣ -2% με ενδοσυνεδριακό όμως υψηλό στα 4 ευρώ.

Υποχώρηση σε ΜΠΡΙΚ -1,4% , ΑΕΜ -1% και ΙΝΛΙΦ -1,3%.

Έναρξη διαδικασίας για το Ομόλογο της Capital Clean Energy με το αρχικό guidance στο εύρος 3,75-4,05%, έκδοση 6μηνων εντόκων αύριο (18/2) από τον ΟΔΔΗΧ ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα έτους για ΕΧΑΕ και BOCHGR.

Κρίσιμες οι επόμενες συνεδριάσεις για την βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς με την στήριξη των 2270 μονάδων να δοκιμάζεται, κάτι που θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τραπεζικό κλάδο ο οποίος μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου βρίσκεται σε κλοιό ρευστοποιήσεων (ΔΤΡ -10% από τα υψηλά Φεβρουαρίου), αλλά και τις γνωστές 5-6 δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE (EEE, OTE, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, METLEN, TITAN) στις οποίες κατευθύνεται το 90% του συνολικού τζίρου!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2026 - 20:41
