Χρηματιστήριο: Πήρε το ριμπάουντ και πάει για καλάθι - Σπάνιο 25 στα 25 ο FTSE

Το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα στο ΧΑ (ΓΔ 2327 +3,3%) ακύρωσε το τριήμερο πτωτικό σερί που είχε φέρει την αγορά σε υπερπουλημένη ζώνη χαμηλότερα της μηνιαίας στήριξης και επανάφερε την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να θολώνει στην ελληνική αγορά.

Σπάνια υπήρξε καθολική συμμετοχή σε συνεδρίαση με 25 θετικά κλεισίματα από τις μετοχές του FTSE με τον όμιλο Viohalco σε μεγάλη φόρμα (αποδόσεις >9%) και από κοντά τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +5,1%) που ισοφάρισε τις σημαντικές απώλειες του Φεβρουαρίου και έδωσε και πάλι την κλαδική πρωτοκαθεδρία από την αρχή του χρόνου με απόδοση +17,5%.

Ο τζίρος (320 εκ.) σε έντονα ανοδική συνεδρίαση παρέμεινε χαμηλότερα από το μέσο όρο έτους (400 εκ.) κάτι που μπορεί να προβληματίσει σε περίπτωση συνέχισης της ανοδικής κίνησης της αγοράς ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα αποτελέσματα έτους που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται από τις εισηγμένες.

Η αρχή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕΕΕ που με το εξαιρετικό σετ αποτελεσμάτων έδωσε μια καταπληκτική χρηματιστηριακή παράσταση σε νέα ιστορικά υψηλά (55 ευρώ) με απόδοση από 1.1.26 στο +22% και την σκυτάλη πήραν χθες αρχικά η BOCHGR που παρουσίασε ισχυρά μεγέθη (κέρδη 483 εκ.) σχετικά χαμηλότερα πάντως σε σχέση με του 2024 με την διοίκηση να προτείνει υψηλή χρηματική διανομή ύψους 305 εκ. (αναλογεί σε 0,70/μετοχή) και το απόγευμα η ΕΧΑΕ η οποία ανακοίνωσε έσοδα αυξημένα κατά 59% στα 86 εκ. και κέρδη +83% στα 31,6 εκ. με την πρόταση της διοίκησης για το μέρισμα να είναι στα 0,11/μετοχή.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο 8ετίας με αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα αλλά και αυξημένο capex κατά +1,5 δις ευρώ εξαιτίας κυρίως αυξημένου κόστους καλωδίων και χρηματοοικονομικών κάτι που οδηγεί και σε αυξημένες ανάγκες για την εισηγμένη, ενώ για την CREDIA πληροφορίες κάνουν λόγο για αποφάσεις εντός της εβδομάδας για πιθανή ΑΜΚ με παραίτηση παλαιών μετόχων για είσοδο στο μετοχικό σχήμα ισχυρού επενδυτή.

Το χθεσινό rebound για να εξελιχθεί σε ‘καλάθι’ θα πρέπει να έχει συνέχεια και στις δύο επόμενες συνεδριάσεις με την ανοδική διάσπαση της ετήσιας αντίστασης των 2330 μονάδων, επίπεδα που είχε επιτύχει νωρίτερα τον Φεβρουάριο πριν την βουτιά στις 2250 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης