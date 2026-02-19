ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Πήρε το ριμπάουντ και πάει για καλάθι - Σπάνιο 25 στα 25 ο FTSE
Σχόλια Αγοράς
10:07 - 19 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Πήρε το ριμπάουντ και πάει για καλάθι - Σπάνιο 25 στα 25 ο FTSE

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το χθεσινό ανοδικό ξέσπασμα στο ΧΑ (ΓΔ 2327 +3,3%) ακύρωσε το τριήμερο πτωτικό σερί που είχε φέρει την αγορά σε υπερπουλημένη ζώνη χαμηλότερα της μηνιαίας στήριξης και επανάφερε την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να θολώνει στην ελληνική αγορά.

Σπάνια υπήρξε καθολική συμμετοχή σε συνεδρίαση με 25 θετικά κλεισίματα από τις μετοχές του FTSE με τον όμιλο Viohalco σε μεγάλη φόρμα (αποδόσεις >9%) και από κοντά τον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +5,1%) που ισοφάρισε τις σημαντικές απώλειες του Φεβρουαρίου και έδωσε και πάλι την κλαδική πρωτοκαθεδρία από την αρχή του χρόνου με απόδοση +17,5%.

Ο τζίρος (320 εκ.) σε έντονα ανοδική συνεδρίαση παρέμεινε χαμηλότερα από το μέσο όρο έτους (400 εκ.) κάτι που μπορεί να προβληματίσει σε περίπτωση συνέχισης της ανοδικής κίνησης της αγοράς ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα αποτελέσματα έτους που ξεκίνησαν να ανακοινώνονται από τις εισηγμένες.

Η αρχή έγινε την προηγούμενη εβδομάδα από την ΕΕΕ που με το εξαιρετικό σετ αποτελεσμάτων έδωσε μια καταπληκτική χρηματιστηριακή παράσταση σε νέα ιστορικά υψηλά (55 ευρώ) με απόδοση από 1.1.26 στο +22% και την σκυτάλη πήραν χθες αρχικά η BOCHGR που παρουσίασε ισχυρά μεγέθη (κέρδη 483 εκ.) σχετικά χαμηλότερα πάντως σε σχέση με του 2024 με την διοίκηση να προτείνει υψηλή χρηματική διανομή ύψους 305 εκ. (αναλογεί σε 0,70/μετοχή) και το απόγευμα η ΕΧΑΕ η οποία ανακοίνωσε έσοδα αυξημένα κατά 59% στα 86 εκ. και κέρδη +83% στα 31,6 εκ. με την πρόταση της διοίκησης για το μέρισμα να είναι στα 0,11/μετοχή.

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε αναθεωρημένο στρατηγικό πλάνο 8ετίας με αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα αλλά και αυξημένο capex κατά +1,5 δις ευρώ εξαιτίας κυρίως αυξημένου κόστους καλωδίων και χρηματοοικονομικών κάτι που οδηγεί και σε αυξημένες ανάγκες για την εισηγμένη, ενώ για την CREDIA πληροφορίες κάνουν λόγο για αποφάσεις εντός της εβδομάδας για πιθανή ΑΜΚ με παραίτηση παλαιών μετόχων για είσοδο στο μετοχικό σχήμα ισχυρού επενδυτή.

Το χθεσινό rebound για να εξελιχθεί σε ‘καλάθι’ θα πρέπει να έχει συνέχεια και στις δύο επόμενες συνεδριάσεις με την ανοδική διάσπαση της ετήσιας αντίστασης των 2330 μονάδων, επίπεδα που είχε επιτύχει νωρίτερα τον Φεβρουάριο πριν την βουτιά στις 2250 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της - Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες
Αναλύσεις

XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της - Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.
Επιχειρήσεις

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Ανθεκτικό παρά το γεωπολιτικό σοκ – ΓΔ σε ανοδική τροχιά με οδηγό τη ΔΕΗ

Χρηματιστήριο: Προσέγγιση της ετήσιας αντίστασης, παρά τα «μπρος-πίσω» Τραμπ και την «έκπληξη» με Στουρνάρα
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Προσέγγιση της ετήσιας αντίστασης, παρά τα «μπρος-πίσω» Τραμπ και την «έκπληξη» με Στουρνάρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 12:40

Χρηστίδης: Καλή η επικοινωνία αλλά η πολιτική ακόμα καλύτερη

Εργασιακά
27/05/2026 - 12:37

ΔΥΠΑ - ΕΒΕΑ: Συνάντηση για την ενίσχυση τεχνικών δεξιοτήτων υψηλής ζήτησης και την αγορά εργασίας

Αναλύσεις
27/05/2026 - 12:33

UBS για ελληνικές τράπεζες: Ελκυστικές αποτιμήσεις και περιθώρια ανόδου έως 32% - Οι τιμές στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/05/2026 - 12:30

Αποφασιστικό βήμα για τη Διπλή Ανάπλαση: Επελέγη ανάδοχος για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:22

«Είναι σαν πανδημία»: Η τουριστική βιομηχανία της Κούβας καταρρέει ολοκληρωτικά

Πολιτική
27/05/2026 - 12:20

Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: Άλλαξε απλώς το «περιτύλιγμα» 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
27/05/2026 - 12:20

ΙΝΣΕΤΕ: Ο τουρισμός «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας με συνεισφορά έως 34,6% του ΑΕΠ το 2025

Ανεμοδείκτης
27/05/2026 - 12:10

Ψυχραιμία παιδιά...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
27/05/2026 - 12:06

ΕΛΑΣ: Ο κυριλέ «ανταρτοπόλεμος» του Τσίπρα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 12:05

Performance Technologies: Από 8 Ιουνίου η πληρωμή του μερίσματος €0,135 ανά μετοχή

Ειδήσεις
27/05/2026 - 12:00

Κρήτη: Σε εξέλιξη τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:58

Απειλές Ερντογάν σε Νετανιάχου: «Θα πάρει το μάθημα που του αξίζει» από τους μουσουλμάνους

Πολιτική
27/05/2026 - 11:51

Επίσκεψη του Αθανάσιου Δαβάκη στις εγκαταστάσεις της Intracom Defense

Πολιτική
27/05/2026 - 11:50

Κυρανάκης: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο το νομοσχέδιο για την απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκων με ηλεκτρικά πατίνια

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:45

ΕΚΤ: Νέο γεωπολιτικό σοκ από τη Μέση Ανατολή απειλεί αγορές, πληθωρισμό και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Ειδήσεις
27/05/2026 - 11:37

Μαδρίτη: Έφοδος της ισπανικής αστυνομίας στα γραφεία των Σοσιαλιστών για παράνομη χρηματοδότηση

Πολιτική
27/05/2026 - 11:37

Στην «αντεπίθεση» ο Γεωργιάδης: Προανήγγειλε αγωγή κατά Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη

ΥΔΡΕΥΣΗ
27/05/2026 - 11:24

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

Υγεία
27/05/2026 - 11:16

ΠΟΥ για χανταϊό: Σταθερή η κατάσταση - Στα 13 συνολικά τα κρούσματα

Αναλύσεις
27/05/2026 - 11:16

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρή ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες βλέπει η Jefferies

Πολιτική
27/05/2026 - 11:04

Θεοδωρικάκος για κόμμα Τσίπρα: Ίδιες ιδεοληψίες με άλλο όνομα

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 11:01

Ευρωαγορές: Άνοιγμα σε θετικό έδαφος καθώς αποκλιμακώνεται η πίεση στο πετρέλαιο

Εργασιακά
27/05/2026 - 10:49

Κεραμέως: 13% χαμηλότερες οι αποδοχές των γυναικών στην Ελλάδα

Πολιτική
27/05/2026 - 10:38

Παπαστεργίου: Νέος διαγωνισμός για 1.000 κάμερες οδικής ασφάλειας την επόμενη εβδομάδα

Ανακοινώσεις
27/05/2026 - 10:22

Bally's Intralot: Έσοδα €268,1 εκατ. & προσαρμοσμένα EBITDA €100,2 εκατ. το α τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/05/2026 - 10:08

Οι αγορές αγνοούν τη γεωπολιτική ένταση: Nikkei και Kospi σπάνε ρεκόρ

Αναλύσεις
27/05/2026 - 09:56

XA: Η ΔΕΗ και οι συμπαραστάτες της - Επόμενη αντίσταση στις 2360 μονάδες

Ειδήσεις
27/05/2026 - 09:47

«Αντάλλαξαν» μηνύσεις Μαρινάκης και Δημητριάδης

Ακίνητα
27/05/2026 - 09:33

Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο «Σπίτι μου ΙΙ»

Πολιτική
27/05/2026 - 09:20

Ενόχληση στο Μαξίμου για τις αιχμηρές ατάκες Καραμανλή για τις υποκλοπές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ