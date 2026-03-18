Τα θετικά και τα αρνητικά του ΧΑ στις τέσσερις τελευταίες συνεδριάσεις

Τρίτη συνεχόμενη – ήπια – ανοδική συνεδρίαση στο ΧΑ στις 2143 μονάδες με βασικούς μοχλούς τα δύο διυλιστήρια (ΕΛΠΕ & ΜΟΗ) και τον ΤΙΤΑΝ με αποδόσεις άνω του +3%.

Δεύτερη θετική συνεδρίαση και για τον τραπεζικό κλάδο με αντίδραση από τα χαμηλά του ΚΜΟ των 200 ημερών (2260 μονάδες) και κλείσιμο ΔΤΡ 2332 +0.74% αλλά με διαφοροποιήσεις στις επιμέρους μετοχές. Σταθερά χαμηλότερος ο τζίρος όλο το τελευταίο διάστημα στα επίπεδα των 230-270 εκατ. ευρώ.

Η συνεχιζόμενη έως και κλιμακούμενη ένταση στην ΜΑ συνεχίζει να κινεί τα νήματα σε όλες τις αγορές παγκοσμίως με τις αγορές Ομολόγων τελευταία στο προσκήνιο των πιέσεων (ελληνικό 10ετές 3.77%), ενώ οι αγορές μετοχών δείχνουν σταδιακά να αφομοιώνουν την τρέχουσα ειδησεογραφία (ενδεικτικά ΗΠΑ ανοδικά με S&P +0.25%, DAX +0.6% στο άνοιγμα).

Σε αυτό το πλαίσιο λογικά κινείτο και η χθεσινή δήλωση του ΓΔ του ΟΔΔΗΧ για νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου ύψους 7 δισ. ευρώ, για να δώσει ένα μήνυμα ανθεκτικότητας και διαφορετικότητας στις αγορές διεθνώς.

Με αρνητικό πρόσημο η νέα έκθεση της JP Morgan για τις συνέπειες της κρίσης στην ΜΑ στην ελληνική οικονομία και ειδικά στο ελληνικό χρηματιστήριο με ουδέτερη σύσταση για τις μετοχές.

Στα αποτελέσματα έτους αναμένουμε τις ανακοινώσεις αύριο (19/3) από ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε τις ανακοινώσεις της ΟΤΟΕΛ που παρουσίασε αύξηση εσόδων στα 1,03 δις +5%, ebitda στα 294 εκ. +6% και μικρή υποχώρηση των καθαρών κερδών στα 84 εκ., με την διοίκηση να προτείνει χρηματική διανομή ύψους 0,85 ευρώ/μετοχή.

Σημαντική εξέλιξη και η πιθανή εξαγορά της Euroxx από την OPTIMA μετά την δεσμευτική προσφορά για το 80% της χρηματιστηριακής με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ποσό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ ως γνωστό είναι σε εξέλιξη και η εξαγορά της έτερης ιδιωτικής Pantelakis Sec. από την CREDIA σε μια σαφή προσπάθεια συγκέντρωσης στον κλάδο. Η τελευταία παρά την αναβολή της ΓΣ για τις 23/3 ανακοίνωσε ότι η ΑΜΚ των 300 εκ. θα εκκινήσει στις 30/3 με την μέθοδο του bookbuilding και με πιθανή παραίτηση – ολική ή μερική – των παλαιών μετόχων.

Στα θετικά του ΧΑ ότι συντηρείται το κανάλι που περνάει πάνω από τον ΚΜΟ των 200 ημερών για τον ΓΔ (2040 μονάδες) και το ότι υπάρχει ενδοσυνεδριακή αντίδραση στον κρίσιμο τραπεζικό κλάδο, στα αρνητικά ότι τις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις έχει κλείσει χαμηλότερα της μηνιαίας στήριξης (που έχει μετατραπεί σε αντίσταση) των 2150 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης