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H Ασία σε ράλι αναμονής: Εκτίναξη Kospi ενόψει απόφασης Fed, στη σκιά γεωπολιτικών εντάσεων
Χρηματιστήρια
10:12 - 18 Μαρ 2026

H Ασία σε ράλι αναμονής: Εκτίναξη Kospi ενόψει απόφασης Fed, στη σκιά γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ηγήθηκε των κερδών στις ασιατικές αγορές την Τετάρτη 18/3, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα εμπορικά στοιχεία της Ιαπωνίας και αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5% έως 3,75%.

Ο Kospi σημείωσε άνοδο άνω του 5%, κλείνοντας στις 5.925,03 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq ενισχύθηκε κατά 2,41% στις 1.164,38 μονάδες. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε πεντάλεπτη διακοπή διαπραγμάτευσης όταν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Kospi 200 εκτινάχθηκαν κατά 5%, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Οι μετοχές βαρόμετρα Samsung Electronics και SK Hynix κατέγραψαν άνοδο άνω του 7% και 8% αντίστοιχα. Η άνοδος της Samsung σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι οι συνδικαλισμένοι εργαζόμενοί της στη Νότια Κορέα ενέκριναν απεργία, κλιμακώνοντας τη διαμάχη για τα μπόνους και αυξάνοντας τον κίνδυνο διαταραχών στη λειτουργία της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής μνημών παγκοσμίως.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 2,87% στις 55.239,4 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 2,49% κλείνοντας στις 3.717,41 μονάδες, μετά την ανακοίνωση ότι οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,2% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση 1,6%, ενώ τον προηγούμενο μήνα οι εξαγωγές είχαν σημειώσει άλμα 16,8%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 0,31% και διαμορφώθηκε στις 8.640,6 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ κατέγραψε άνοδο 0,68%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,45% στις 4.658,33 μονάδες.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται, διατηρώντας τους επενδυτές σε επιφυλακή. Ένα νέο κύμα επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενίσχυσε τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά ενέργειας εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.

Τα περιστατικά ακολούθησαν επίθεση με drone στο μεγαλύτερο κοίτασμα υπερ-όξινου φυσικού αερίου παγκοσμίως, πυρκαγιά στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα και ζημιές σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των αμερικανικών μετοχών κινούνταν κοντά σε ουδέτερα επίπεδα ενόψει της απόφασης της Fed. Τα futures του Dow Jones υποχώρησαν κατά 37 μονάδες ή 0,07%, τα futures του S&P 500 κατά 0,07%, ενώ τα futures του Nasdaq 100 κατέγραψαν πτώση 0,02%.

Την προηγούμενη ημέρα στη Wall Street, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο, συνεχίζοντας τη θετική δυναμική της προηγούμενης συνεδρίασης εν μέσω εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο ευρύτερος δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,25% στις 6.716,09 μονάδες, ο Nasdaq Composite κατά 0,47% στις 22.479,53 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε άνοδο 46,85 μονάδων ή 0,1%, κλείνοντας στις 46.993,26 μονάδες.

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