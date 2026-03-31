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Χρηματιστήριο: Στο Top 5 του 21ου αιώνα με τις μεγαλύτερες απώλειες ο Μάρτιος του 2026
Σχόλια Αγοράς
17:30 - 31 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Στο Top 5 του 21ου αιώνα με τις μεγαλύτερες απώλειες ο Μάρτιος του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Προσπάθεια ωραιοποίησης της πολύ αρνητικής εικόνας του Μαρτίου στη συνεδρίαση της Τρίτης (31/3) με τον ΓΔ να δίνει μια διαφορετική ανοδική ανάσα με το κλείσιμο στις 2065 μονάδες +2.9%. Περιορίστηκαν έτσι κατά τι οι σοβαρές μηνιαίες απώλειες του μήνα στο -9.3%.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια ο Μάρτιος του 2026 θα γραφτεί στην ιστορία για το ΧΑ, καθώς βρίσκεται μέσα στην πεντάδα του 21ου αιώνα με τις μεγαλύτερες απώλειες (μετά τον Μάρτιο 2020, Αύγουστο 2015 και Δεκέμβριο 2014).

Η επιτάχυνση της ανοδικής κίνησης δεικτοβαρών μετοχών του FTSE έφερε και την πολυπόθητη διάσπαση των επιπέδων των ΚΜΟ των 200 ημερών τόσο του ΓΔ (2050 μονάδες), όσο και του ΔΤΡ (2260 μονάδες) με την ζήτηση για τραπεζικούς και άλλους τίτλους να αυξάνεται λογαριθμικά μετά το μεσημέρι.

Με σημαντικά κέρδη ο πιεσμένος τραπεζικός κλάδος (ΔΤΡ +5%) με ΕΥΡΩΒ +6.3%, ΠΕΙΡ +5.4%, ETE +4.2% και ΑΛΦΑ +6.7% ενώ κρίσιμες βοήθειες είχε ο δείκτης και από ΕΛΠΕ +2.3%, ΒΙΟ +7.5%, ΕΛΧΑ +4.9%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4%, CENER +6.7%, AKTR +5.3%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +4%.

Κόντρα ρόλο μόνο από ΟΤΕ -1.1% και ALWN -1.6% που εκκινεί αύριο ως ενοποιημένη οντότητα.

Σημαντικά κέρδη και στην μεσαία (FTSEM +2.7%) με CREDIA +3.3% μετά και τις πληροφορίες για εύκολη υπερκάλυψη της ΑΜΚ των 300 εκ., ΙΝΤΚΑ +5%, BYLOT +8.6%, ΑΛΜΥ +5%, ΑΒΑΞ +2.8%, ΙΝΤΕΚ +2.8% , κέρδη και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με REALCONS +10.6%, ΑΕΜ +2.8%, ΚΟΥΑΛ +4.2%, ΥΚΝΟΤ +3.1% και ΠΕΡΦ +2.9%.

Θετικά τα διεθνή χρηματιστήρια σε συνεδριάσεις υψηλής μεταβλητότητας αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ΜΑ, με τις αγορές να διψούν για θετικές – αλλά ουσιαστικές – ειδήσεις και τους οίκους (αξιολόγησης, επενδυτικές τράπεζες κα) να επιχειρούν να εντάξουν στις εκθέσεις και εκτιμήσεις τους διαφορετικά ενδεχόμενα στις κρίσιμες ενεργειακές τιμές.

Στα δικά μας το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής σε έκθεσή της μειώνει τις εκτιμήσεις για το ΑΕΠ στην χώρα στο 2% και στο 1,7% στο αρνητικό σενάριο, με την πρόβλεψη για πληθωρισμό στο 4% αλλά και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στο 4.5%.

Σε αυτό το πλαίσιο οι επικείμενες ανακοινώσεις από τον MSCI σχετικά με πιθανή αναβάθμιση του ΧΑ θα θεωρηθεί μάλλον ως θετική έκπληξη από την αγορά, εφόσον οι αβεβαιότητες και οι προκλήσεις είναι πολυεπίπεδες και παραμένουν εν ισχύ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 31/03/2026 - 17:33
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