Χρηματιστήριο: Μετά το ράλι διόρθωση για... καλό Πάσχα

Οι επενδυτές φρόντισαν να εξασφαλίσουν τα κέρδη τους πριν από τις διακοπές του Πάσχα και ο ΓΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4) με έντονες απώλειες -2,63% στις 2.275,74 μονάδες.

Η εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν μοιάζει έτσι κι αλλιώς εύθραυστη και ο χρόνος ιδιαίτερα πυκνός. Μέχρι την Τρίτη που θα ανοίξει ξανά το Χρηματιστήριο, πολλά μπορεί να έχουν προηγηθεί. Έτσι, μετά το ξέφρενο ράλι του 6.6% της Μ. Τετάρτης (8/4) η αγορά διόρθωσε απότομα. O τζίρος μικρότερος από τη χθεσινή ημέρα, αλλά διόλου ευκαταφρόνητος στα 330 εκατ. ευρώ.

Στο «μέτωπο» των γεωπολιτικών εξελίξεων, η κατάσταση δεν είναι θετική, αφού το θετικό κλίμα έδωσε τη θέση του στη νευρικότητα και την ανασφάλεια, μία μόλις ημέρα μετά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

Οι καταγγελίες της Τεχεράνης για παραβιάσεις, από κοινού με την έκρυθμη κατάσταση στον Λίβανο εξαιτίας των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιχειρήσεων, αλλά και τις νέες απειλές Τραμπ επανέφεραν τον φόβο και την επιφυλακτικότητα στις αγορές. Ως εκ τούτου, οι μετοχές βρέθηκαν στα «κόκκινα» και το πετρέλαιο άρχισε και πάλι να κινείται ανοδικά.

Η εικόνα στο ταμπλό

Στο ταμπλό του ΧΑ οι πιο μεγάλες ρευστοποιήσεις αφορούσαν στις μετοχές που έκαναν ράλι στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Οι τράπεζες, η Allwyn, αλλά και η MTLN που ανακοίνωσε και τα αποτελέσματα του 2025, είχαν τις σημαντικότερες απώλειες, διορθώνοντας ουσιαστικά από τα κέρδη τους.

Τα διυλιστήρια (ΜΟΗ, ΕΛΠΕ) κέρδισαν και πάλι, καθώς το πετρέλαιο κινήθηκε ξανά ανοδικά, ενώ νέο ιστορικό πέτυχε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

ΠΡΟΝΤΕΑ και Lavipharm ξεχώρισαν επίσης.

Παρά τη σημερινή πτώση, η Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκε με κέρδη +5,07%.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ