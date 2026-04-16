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Χρηματιστήριο: Αρνητικό γύρισμα με ρευστοποιήσεις σε τράπεζες, ΔΕΗ
Σχόλια Αγοράς
17:44 - 16 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Αρνητικό γύρισμα με ρευστοποιήσεις σε τράπεζες, ΔΕΗ

Reporter.gr Newsroom
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Μέχρι τα όρια των 2300 μονάδων η κίνηση του ΓΔ (υψηλό στις 2311, πρώτη φορά  μετά τον νέο πόλεμο της 27ης Φεβρουαρίου στην ΜΑ) με μικρή υπεροχή των ανοδικών μετοχών λιγότερο στον FTSE (13 έναντι 10 καθοδικών) και περισσότερο στο σύνολο της αγοράς (75 έναντι 51 καθοδικών). Σχετικά υψηλός ο τζίρος στα 328 εκατ. ευρώ

Το κλείσιμο του ΓΔ (2274 -0.63%) οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ρευστοποιήσεις κυρίως τραπεζικών μετοχών μετά το μεσημέρι (ενδεικτικά ΕΥΡΩΒ -2.9%, ΕΤΕ -2.9%, ΠΕΙΡ -1.5%, ΑΛΦΑ -1.4%) παρά την θετική έκθεση της Euroxx με συστάσεις αγοράς, αλλά και στην μεγάλη προσφορά στην ΔΕΗ -4.2% με συναλλαγές άνω των 20 εκ.

Δυναμική αντίδραση από την MTLN +3% η οποία έχοντας υποχωρήσει υπερβολικά από την αρχή του χρόνου (~ -20%) βρίσκει σημαντικά πατήματα τόσο στις τιμές ρεκόρ του αλουμινίου στις οποίες είναι κρίσιμος παραγωγός όσο και στην πρόθεση της διοίκησης – η οποία μένει να εγκριθεί στην προγραμματισμένη ΓΣ - για αγορά ιδίων μετοχών έως 500 εκ. ευρώ.

Θετική κίνηση από ΑΡΑΙΓ +0.9% μετά τα θετικά νέα από την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων, ανοδικά η ΛΑΜΔΑ +2.3% η οποία πάντως παραμένει στο βάθρο των αρνητικών αποδόσεων από 1.1.26 (μετά την ALWN και την METLEN), νέα ιστορικά υψηλά για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ +3.5% πάνω από τα 40 ευρώ, με αγοραστές η OPTIMA +1%, ΕΥΔΑΠ +1.5%, ΜΠΕΛΑ +0.8% και ΜΟΗ +0.8%.

Μικρές απώλειες σε ΕΛΧΑ -0.7%, ΤΙΤΑΝ -0.8% και CENER -0.6%.

Για 2η συνεχόμενη συνεδρίαση υπεραποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.47%) κυρίως εξαιτίας της πορείας της BYLOT +0.1% αλλά και των ΚΟΥΕΣ +1.9%, ΟΛΘ +3.5%, ΠΕΤΡΟ +1.5% και ΑCAG +1.2%, χωρίς πάντως να αλλάζει δραματικά την εικόνα του δείκτη από την αρχή του χρόνου με το πρόσημο να παραμένει ακόμα αρνητικό.

Ακόμα θετικότερη η κατάσταση στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με την ΑΕΜ +4.7%, ΥΚΝΟΤ +7.5%, εν μέσω ΑΜΚ, ΚΟΥΑΛ +2.6%, ΔΟΜΙΚ +2.9%, QLCO +2.2% με σύσταση αγοράς από την Optima.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω νέων ρεκόρ σε αμερικανικούς δείκτες (Nasdaq), αλλά πάντα με τον ‘φόβο’ νέας αλλαγής πλεύσης από τον πρόεδρο Τραμπ στο θέμα των συζητήσεων με το Ιράν, ενώ αίσθηση – με αρνητική χροιά – έκανε η δήλωση αξιωματούχου του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ότι η Ευρώπη έχει επάρκεια αεροπορικών καυσίμων μόλις για έξι εβδομάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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