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ΧΑ: Στο +7,3% ο ΓΔ από την αρχή του έτους – Πού δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς
Σχόλια Αγοράς
10:42 - 17 Απρ 2026

ΧΑ: Στο +7,3% ο ΓΔ από την αρχή του έτους – Πού δοκιμάζονται οι αντοχές της αγοράς

Reporter.gr Newsroom
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Στα χαμηλά ημέρας το χθεσινό κλείσιμο της συνεδρίασης (ΓΔ 2274 -0.63%) με αυξημένο συγκριτικά τζίρο στα 330 εκ. κυρίως εξαιτίας ρευστοποιήσεων στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -2.06%) αλλά και μεγάλης προσφοράς στον τίτλο της ΔΕΗ (-4.25%) που προέκυψε από πληροφορίες για πιθανή ΑΜΚ (έως και 1,5 δις) για να στηρίξει το μεγάλο project ανάπτυξης data center στην Δυτική Μακεδονία.

Η απόδοση του ΓΔ από την αρχή του χρόνου επανήλθε σε θετικό έδαφος (ΓΔ +7.3%) εξαιτίας της εξαιρετικής πορείας του Απριλίου (+10.2%) στηριζόμενη κυρίως σε εκτιμήσεις για εξεύρεση λύσης και εκεχειρίας στην ΜΑ, με το μείζων θέμα να παραμένει η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ, η αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας και ο εφοδιασμός της αγοράς με τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων.

Σε αυτό το μήκος κύματος κινήθηκαν τόσο ο Υπ. Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κ.Πιερρακάκη που έκανε λόγο για την χειρότερη ενεργειακή κρίση της σύγχρονης ιστορίας όσο και ο ΔΟΕ που ανέφερε ότι υπάρχουν αεροπορικά καύσιμα μόλις για έξι εβδομάδες.

Όπως γίνεται κατανοητό αν ισχύουν τα παραπάνω οι συνέπειες στον ελληνικό τουρισμό – που ακόμα δεν έχουν κάνει την εμφάνισή τους – θα είναι τεράστιες με επιπτώσεις και στους εθνικούς λογαριασμούς και προφανώς και στα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους.

Μετά την ΤτΕ, το Υπ. Οικονομικών και το ΔΝΤ σε έκθεσή του και ο ΙΟΒΕ αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις για το ΑΕΠ του 2026 στο 1,8% (και στο 1,4% στο αρνητικό σενάριο) λόγω των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και της μειωμένης ζήτησης εξαιτίας του πολέμου στην ΜΑ.

Σε τεχνικό επίπεδο παραμένει σε απόσταση επαφής η σημαντική ετήσια αντίσταση με βάση τα pivot points των 2330 μονάδων (χθεσινό υψηλό στις 2311 μονάδες) ενώ ως 1η στήριξη εμφανίζεται το επίπεδο των 2225 μονάδων και πιο σημαντικό το επίπεδο των 2110.
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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