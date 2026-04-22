Χρηματιστήριο: Ανώμαλη προσγείωση -1,37% στον ΓΔ

Το χαμηλό ημέρας για τον ΓΔ (2225 μονάδες) κινήθηκε την Τετάρτη (22/4) πάνω στην μηνιαία στήριξη, με τελική κατάληξη στις 2229 μονάδες -1.38% και την πλειονότητα των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης (21 από τις 25) στο κόκκινο. Σταθερά χαμηλότερος ο τζίρος συγκριτικά με τον μέσο όρο έτους (365 εκ.) στα 230 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό ανοδικά ξεχώρισαν μόνο ο ΑΚΤΡ +1.4%, ΣΑΡ +0.3%,CENER +0.6% και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1.2% σε νέο ιστορικό υψηλό.

Μεγαλύτερη υποχώρηση σε ΔΑΑ -6% λόγω της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,66 ευρώ/μετοχή, αλλά και σε ΑΡΑΙΓ -6.5% για τον φόβο μείωσης της ζήτησης και αύξησης του κόστους. Χαμηλότερες τιμές και σε ΑΛΦΑ -3%, ΕΕΕ -2.2%, ALWN -3.2%, EΛΧΑ -2.3%, ΒΙΟ -1.8%, ΜETLEN -1.5%, ΕΥΡΩΒ -1.9%, ΕΤΕ -1.2% και ΤΙΤΑΝ -1.4%.

Τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση υπεραπόδοσης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης (FTSEM -0.5%) στην προσπάθειά του να κλείσει την μεγάλη ψαλίδα που είχε δημιουργηθεί στις αποδόσεις από την αρχή του χρόνου, με την μηνιαία απόδοση να έχει πάρει κεφάλι έναντι της υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSEM +9.6% vs FTSE +8.2%).

Ανοδικά η CREDIA +2%, AΔΜΗΕ +1%, ΠΡΟΦ +1.3%, ΠΛΑΘ +1.2% , απώλειες στην μεσαία σε ΑΛΜΥ -1.7%, ΟΛΘ -1.8%, ΦΡΛΚ -3.2%, ΑΒΑΞ -1.39 και ΠΕΤΡΟ -1%.

Χαμηλότερα η QLCO -3.6% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση παρά την βελτίωση σε έσοδα και ebitda (αλλά χαμηλότερα κέρδη), όπως και ΥΚΝΟΤ -1.9% η οποία ολοκλήρωσε την ΑΜΚ των 23 εκ., ΠΕΡΦ -1%, ΔΟΜΙΚ -2.9%.

Εντυπωσιακά τα τελικά μεγέθη που ανακοινώθηκαν από Eurostat/ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2025 με το καθαρό πλεόνασμα να φτάνει στα επίπεδα ρεκόρ των 4,3 δις ευρώ και το πρωτογενές πλεόνασμα στα επίπεδα των 12,1 δις ή 4,9% του ΑΕΠ, κάτι που επιτρέπει σε νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και των επιπτώσεων του πολέμου στην ΜΑ.

Μικρή αποκλιμάκωση παρουσίασε και η νέα εξάμηνη έκδοση εντόκων από τον ΟΔΔΗΧ στο 2,12% (από 2,16%) με το δημοπρατούμενο ποσό στα 500 εκ.

Σημαντικές ειδήσεις βγαίνουν στις ΓΣ εισηγμένων που έχουν ξεκινήσει με την διοίκηση της ΠΕΙΡ (Χ. Μεγάλου) να ανακοινώνει ότι οι χρηματικές διανομές της επόμενης πενταετίας (έως το 2030) σε επιστροφές κεφαλαίου και μερισμάτων θα φτάσουν τα 5 δισ. ευρώ (!), ενώ η διοίκηση της ΑΡΑΙΓ (Ε. Βασιλάκης) αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις για την εταιρία από την αύξηση του κόστους αεροπορικών καυσίμων όπου για το 1ο εξάμηνο του 2026 υπολογίζεται στα 40-65 εκ. ενώ συνολικά για το έτος και στην περίπτωση μακράς διάρκειας των υψηλών τιμών θα μπορούσε να φτάσει έως τα 110 εκ., παρά το ότι το 60% είναι hedged από την εισηγμένη.

Σε νέες εκθέσεις οίκων να σταθούμε σε αυτή της Morgan Stanley για την METLEN όπου επιμένει στην τιμή στόχο (55 ευρώ) εστιάζοντας στα μεγέθη της εταιρίας της επόμενης διετίας που θα κρίνουν και την πορεία της μετοχής.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης