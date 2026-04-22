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Βασιλάκης: «Συνταρακτικό το κόστος καυσίμων» - €90 - 110 εκατ. ο λογαριασμός της γεωπολιτικής κρίσης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:35 - 22 Απρ 2026

Βασιλάκης: «Συνταρακτικό το κόστος καυσίμων» - €90 - 110 εκατ. ο λογαριασμός της γεωπολιτικής κρίσης

Γιώργος Αλεξάκης
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Με φόντο την αυξημένη αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και η εκτίναξη του κόστους καυσίμων, η Aegean Airlines παρουσίασε στη Γενική Συνέλευση της 22ας Απριλίου 2026 μια εικόνα ανθεκτικότητας, αλλά και προσεκτικής στάσης για το μέλλον.

Το μήνυμα του προέδρου Ευτύχη Βασιλάκη, «και του χρόνου όσο καλύτερα γίνεται», αποτύπωσε εύγλωττα το κλίμα το κλίμα της συγκυρίας όπου με «πυξίδα αλπίδας» επιχειρείται η διαμόρφωση μιας στρατηγική ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διαχείριση κινδύνων.

Όπως τόνισε ο κ. Βασιλάκης, το συνολικό επιπλέον κόστος από την άνοδο των καυσίμων εκτιμάται στα 90-110 εκατ. ευρώ για το 2026, ακόμη και μετά τις κινήσεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging). Χωρίς αυτές, το κόστος θα ήταν έως και 2,5 φορές υψηλότερο. Μόνο για το πρώτο εξάμηνο, η επιβάρυνση αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 40 και 60 εκατ. ευρώ, καθιστώντας τη φετινή χρονιά «δύσκολη», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
Πάντως η Aegean διατηρεί ισχυρή θέση, με ταμειακά διαθέσιμα 290 εκατ. ευρώ, ενώ προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,9 ευρώ ανά μετοχή, συνεχίζοντας την πολιτική επιστροφής αξίας στους μετόχους — συνολικά 2,45 ευρώ ανά μετοχή την τελευταία τριετία.
Παρά τις προκλήσεις, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για τη ζήτηση προς την Ελλάδα, η οποία, όπως επισημάνθηκε, δεν αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας και διατηρεί τη δυναμική της. Το βασικό ζητούμενο παραμένει η διάρκεια της κρίσης και το κατά πόσο το αυξημένο κόστος θα επηρεάσει ουσιαστικά τη ζήτηση.
Σε σχέση με την επάρκεια σε αεροπορικά καύσιμα, ο κ. Βασιλάκης ήταν καθησυχαστικός. «Δεν ανησυχούμε εδω στην Ελλάδα. Ανησυχούμε σε σχέση με το κόστος. Σε σχέση με επάρκεια τόσο τα ΕΛΠΕ όσο και η ΜΟΗ έχουν σημαντική δυνατότητα παραγωγής κάνουν εξαγωγές και θεωρούν ότι έχουν σημαντικής επάρκεια παραγωγής αρκετου΄ς μήνες μπροστά. Για ελληνικά αεροδρόμια για επόμενους 3-4 μήνες δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα».
«Οι εναλλακτικές διαδρομές πάντως που επιλέγουν οι εταρείες προμήθειας" όπως είπε, "έχουν καποιες καθυστερήσεις στις παραδόσεις και κόστος. Εαν η κατάσταση δεν δημιουργήσει άλλες καθυστερήσεις και διακοπές δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το κοστος, όμως, είναι συνταρακτικό και αυτό δεν ειναι αδιαφορο της διάρκειας. Αρα πόσο ακόμη θα πληρώνουμε το κόστος αυτό. Δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιες κρίσεις να κρατούν τόσο», συμπλήρωσε.
Τελευταία τροποποίηση στις 22/04/2026 - 13:59
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