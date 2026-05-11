Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση του θετικού momentum με «στοίχημα» τις 2.330 μονάδες

Σημαντική από πολλές απόψεις η εβδομάδα που πέρασε στο Euronext Athens (EA) τόσο στο σκέλος των τιμών και των μετοχών όσο και στο σκέλος των επιχειρηματικών εξελίξεων και μεγεθών.

Πρώτα από όλα ο ΓΔ κατέγραψε ένα εξαιρετικό πενθήμερο με εβδομαδιαία απόδοση στο +4,2% ανεβάζοντας την συνολική απόδοση έτους στο +7,5% και μάλιστα με αρκετά αυξημένο τζίρο πάνω από τα 300 εκ. σε μέσο όρο. Το υψηλό του ΓΔ άγγιξε τα κρίσιμα επίπεδα αντίστασης (2315-2330), ενώ σε εβδομαδιαία βάση είχαμε την επαναφορά στις παλιές εργοστασιακές ρυθμίσεις από τον κλάδο των τραπεζών ο οποίος κατέγραψε ένα σημαντικό +7,2% σε εβδομαδιαία και συνολικά +14,6% σε ετήσια βάση.

Εξαιρετική ήταν όμως και η εικόνα των μετοχών του ομίλου Viohalco με την CENER σε ιστορικά υψηλά πάνω από τα 25 ευρώ, ενώ τόσο η ΒΙΟ με απόδοση +19% όσο και η ΕΛΧΑ στο +18% έσπασαν τα κοντέρ των εβδομαδιαίων αποδόσεων.

Σε επίπεδο επιχειρηματικών εξελίξεων είχαμε την εκκίνηση των ανακοινώσεων μεγεθών 1ου τριμήνου από αρκετές εισηγμένες (ειδικά του FTSE) παράλληλα με τα conference call και τις ΓΣ που ακολουθούν με σημαντικές ειδήσεις να βγαίνουν από τις διοικήσεις των εισηγμένων.

Σε μια αρχική καταγραφή των μεγεθών τριμήνου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι (α) τα μεγέθη είναι κοντά ή πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, (β) σε επίπεδο εσόδων (εφόσον δεν υπάρχει η υποχρέωση από όλες τις εισηγμένες για αναλυτικό P&L) στο μικρό δείγμα που υπάρχει έχουμε βελτίωση μεγεθών και (γ) δεν υπήρξε αλλαγή στο αρχικό guidance έτους παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην ΜΑ.

Αναλυτικά και με την σειρά που ανακοινώθηκαν η ΠΕΙΡ παρουσίασε αύξηση εσόδων +2% και κερδών +1% στα 287 εκ. ευρώ, ενώ πέτυχε και την μεγαλύτερη πιστωτική επέκταση κατά +1,3 δις. Η ΕΤΕ είχε μικρή κάμψη στα έσοδα -4% και στα κέρδη -9% στα 344 εκ. αλλά μεγάλη άνοδο σε σχέση με το Q4 2025 (+22%) με πιστωτική επέκταση 500 εκ., ενώ η ΕΥΡΩΒ παρουσίασε αύξηση εσόδων +6% και κερδών +1% στα 351 εκ. με αύξηση δανείων κοντά στο 1,1 δις.

Ο ΟΤΕ ο οποίος θα έχει να αντιμετωπίσει προσεχώς ανταγωνισμό και από την ΔΕΗ (οπτικές ίνες, κινητή) είχε αύξηση πωλήσεων +4,9%, Εbitda +2.8% και μικρή υποχώρηση στην κερδοφορία -5%.

Από τις εταιρίες που ανακοίνωσαν μόνο trading updates, τα σημαντικότερα στοιχεία έρχονται από τις ανακοινώσεις της ΕΕΕ με άνοδο πωλήσεων στα 2,7 δις (+12%) εκ των οποίων οι αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες αγορές έδωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις ενώ και η METLEN παρουσίασε σημαντική αύξηση εσόδων στα 2 δισ. ευρώ (+37%) προερχόμενη κυρίως από την άνοδο στον κλάδο ΑΠΕ (+168%) και ενέργειας (+39%).

H πλέον σημαντική πάντως επιχειρηματική εξέλιξη είναι αυτή που εκκινεί στις 14/5 με την ΕΓΣ της ΔΕΗ σχετικά με την απόφαση για μεγάλη αναπτυξιακή ΑΜΚ ύψους 4 δις η οποία σε μεγάλο βαθμό (3/4) δείχνει καλυμμένη από το Δημόσιο και διεθνείς επενδυτές , ΑΜΚ που μπορεί να οδηγήσει τον όμιλο σε άλλο level με μεγέθη που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κολοσσούς.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε τις συνεχιζόμενες θετικές εκθέσεις εγχώριων και κυρίως ξένων οίκων για σειρά εισηγμένων με συστάσεις αγοράς τόσο για τραπεζικούς τίτλους αλλά και για μετοχές του κλάδου της βιομηχανίας (CENER, METLEN, TITAN, ΔΕΗ κα) και των κατασκευών (ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ κα).

Σε ότι αφορά σε ειδήσεις μακροοικονομικού περιεχομένου, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε στοιχεία τόσο για τον πληθωρισμό Απριλίου – με αρνητικό αποτύπωμα – που εκτινάχθηκε στο 5,4% εξαιτίας των τιμών των καυσίμων που ανέβηκαν έως και +53% (πετρέλαιο θέρμανσης), όσο και για το εμπορικό ισοζύγιο τριμήνου – με σαφώς θετικό πρόσημο – με το έλλειμμα να μειώνεται σημαντικά τον Μάρτιο αλλά και σωρευτικά το 1ο τρίμηνο του έτους στα 7,8 δις (από 8,5 δις) μειωμένο κατά -7,2%.

Τέλος οι γεωπολιτικές εξελίξεις γύρω από την κρίση στην ΜΑ και ειδικά στα στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να καθορίζουν τις τιμές της ενέργειας, με τις αγορές να έχουν ενσωματώσει μέχρι ενός σημείου τα υψηλότερα κόστη αλλά να μην επηρεάζονται πλέον με την ίδια βαρύτητα σε δηλώσεις, αντιπαραθέσεις και εναλλαγές καταστάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε ό,τι αφορά την χώρα μας, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των αφίξεων και των τουριστικών εσόδων, με την εξέλιξη σχετικά με την κατάργηση (από τον Νοέμβριο και μετά) της βάσης της Ryanair στην Θεσσαλονίκη να επηρεάζει συνολικότερα την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής ενώ και τα στοιχεία Απριλίου από το ΔΑΑ για μικρή κάμψη της εισερχόμενης επιβατικής κίνησης (-1%) κρούουν ένα καμπανάκι για το σύνολο της σεζόν.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι η τεχνική εικόνα στο ΕΑ είναι σαφώς βελτιωμένη με τον άμεσο – και δύσκολο – στόχο να βρίσκεται στις 2.330 μονάδες ενώ και η σταδιακή ενδυνάμωση του τζίρου σε ανοδικές συνεδριάσεις προσθέτουν πόντους στους long.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης