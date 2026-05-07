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Metlen: Δυναμική εκκίνηση στο α’ τρίμηνο – «Άλμα» 37% στα έσοδα άνω των €2 δισ.
Επιχειρήσεις
09:25 - 07 Μάι 2026

Metlen: Δυναμική εκκίνηση στο α’ τρίμηνο – «Άλμα» 37% στα έσοδα άνω των €2 δισ.

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρό ξεκίνημα για το έτος με αύξηση τζίρου 37% στο α’ τρίμηνο κατέγραψε η Metlen Energy & Metals, καθώς ο στρατηγικός μετασχηματισμός προχωρά και οι επενδύσεις σε ενέργεια, μέταλλα και άμυνα ενισχύονται.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου του 2026 αντανακλούν τη σταθερή δυναμική της στους Κλάδους Ενέργειας, Μετάλλων και Υποδομών, σε συνδυασμό με τη σταθερή υλοποίηση του στρατηγικού επενδυτικού της προγράμματος.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Metlen παραμένει σε πορεία επίτευξης των μεσοπρόθεσμων στόχων, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν στο Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025.

Συνοπτική εικόνα των αποτελεσμάτων

  • Έσοδα +37% σε ετήσια βάση στα €2,05 δισ.
  • Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας σε δύο επιχειρηματικές γραμμές
  • Αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της πρώην MPP και ενσωμάτωσή τους στην πλατφόρμα M RES-ET
  • Αναδιοργάνωση του Κλάδου Μετάλλων στοχευμένα σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης
  • Σημαντικό χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας ~2GW μέσω στρατηγικών συνεργασιών
  • Επένδυση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Asset Rotation Model
  • Συμμετοχή στο έργο παραχώρησης ΒΟΑΚ
  • Νέα γραφεία στο Λονδίνο

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της Metlen, δήλωσε:

«Η METLEN ξεκίνησε το 2026 με ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Οι σταθερές επενδύσεις μας στην ενεργειακή μετάβαση, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και την άμυνα, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής μας, τοποθετούν την Εταιρεία σε ισχυρή θέση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα βιώσιμη ανάπτυξη.»

Στρατηγικός Μετασχηματισμός σε πλήρη εξέλιξη στο α' τρίμηνο

Απλοποίηση του Κλάδου Ενέργειας

Η Metlen αναδιοργάνωσε τις πέντε επιμέρους ενεργειακές δραστηριότητες σε δύο ολοκληρωμένες πλατφόρμες το 2025:

  1. Fully Integrated Utility: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθεια λιανικής, προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου
  2. Renewables, Storage & Energy Transition Platform (M RESET): χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, asset rotation, ανάπτυξη αποθήκευσης, δίκτυα και data centers.

Η νέα αυτή δομή αναμένεται να ενισχύσει την ταχύτητα υλοποίησης, τον συντονισμό των εμπορικών λειτουργιών και την αποδοτικότητα κεφαλαίου.

Ολοκλήρωση Αναδιάρθρωσης MPP

Η MPP αναδιαρθρώθηκε πλήρως, με ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων της στην πλατφόρμα M RESET, δημιουργώντας μια νέα δομή εστιασμένη σε επιλεκτικές διεθνείς ευκαιρίες και πειθαρχημένη εκτέλεση.

Επανατοποθέτηση της Μεταλλουργίας για Ανάπτυξη

Η Metlen αναδιοργάνωσε, επίσης, τον Κλάδο Μετάλλων σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες, επανατοποθετώντας τον σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατηγικών υλικών και βιομηχανικών τεχνολογιών:

  1. Vertical Aluminium Value Chain
  2. Κρίσιμες Πρώτες Ύλες & Κυκλικά Μέταλλα
  3. M Technologies (άμυνα και βιομηχανικές εφαρμογές)
  1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

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2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

2.1 Κλάδος Ενέργειας

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  • Στρατηγικές συμφωνίες με τον Όμιλο ΔΕΗ και τον Όμιλο Τσάκου ενίσχυσαν το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης, το οποίο ανέρχεται πλέον σε περίπου 2GW σε Ελλάδα και διεθνείς αγορές.
  • Η Metlen υπέγραψε Memorandum of Understanding (MoU) με τη Shell για την προμήθεια έως 1 bcm ετησίως την περίοδο 2027–2031.
  • Χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών 283MW στο Ηνωμένο Βασίλειο πωλήθηκε στη Schroders Greencoat, επιβεβαιώνοντας την υλοποίηση της στρατηγικής Asset Rotation.

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Ο Κλάδος Μετάλλων επωφελήθηκε από τις ευνοϊκές τιμές αλουμινίου, τα ανθεκτικά premia και τα πλεονεκτήματα του πλήρως καθετοποιημένου παραγωγικού μοντέλου της Metlen.

  • Κατά το τρίμηνο, προχώρησε το επενδυτικό πρόγραμμα σε βωξίτη, αλουμίνα και αλουμίνιο, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, περιλαμβάνοντας την πρώτη βιομηχανική μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη. Παρατηρείται ισχυρό ενδιαφέρον από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ευρώπη, με συμφωνίες διάθεσης (offtake) να αναμένονται σύντομα. Η αρχική παραγωγή αναμένεται το 2027, με αύξηση στους 50 τόνους ετησίως έως το 2028.
  • Προχωρά θετικά ο υποκλάδος Circular Metals, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πιλοτικής μονάδας και βελτιστοποίηση του σχεδίου επέκτασης στην τελική ευθεία, καθώς αναμένεται εντός του έτους.
  • Η M Technologies συνέχισε να αναπτύσσεται μέσω της απόκτησης επιπλέον μονάδας (πρώην NK Trailers), ανεβάζοντας τις λειτουργικές μονάδες σε έξι, με από τους αρχικούς στόχους να προχωρούν ταχύτερα, υποστηρίζοντας την αυξανόμενη ζήτηση για αμυντικά συστήματα. Παράλληλα, ενισχύθηκε η συνεργασία με τη Naval Group, με παραδόσεις εξοπλισμού για το πρόγραμμα φρεγατών FDI και νέα συμφωνία συνεργασίας για έργα υποβρυχίων και πλοίων επιφανείας.

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Ο Κλάδος Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζει να αποδίδει σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, σχεδόν διπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών του στο Α’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρεί υψηλή θέση στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας πλέον ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εκτελούμενων έργων υποδομών συμπεριλαμβανομένων των έργων που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επικείμενης συμβασιοποίησης να προσεγγίζει τα €2,2 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Στηριζόμενές στην τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Τον Φεβρουάριο 2026, η Metlen συμφώνησε να συμμετάσχει με ποσοστό 24% στην εταιρεία παραχώρησης ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε. για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) – Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενώ η METKA ATE θα συμμετάσχει με ποσοστό 30% στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ίδιου έργου. Εντός του πρώτου τριμήνου η ΜΕΤΚΑ υπέγραψε την κατασκευή του συγκροτήματος Καζίνο και Ξενοδοχείου στο Μαρούσι και το Μουσείο Ολοκαυτώματος στην Θεσσαλονίκη . Επίσης κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος στο έργο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά.

Outlook

Το α’ τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της Metlen στο πλαίσιο του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της μοντέλου, με όλους τους Κλάδους να συμβάλλουν στην ανάπτυξη.

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και συνεχιζόμενων συγκρούσεων, που επηρεάζουν τις αγορές ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη ζήτηση στη άμυνα. Παράλληλα, οι συνθήκες αυτές αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του συνεργατικού (synergistic) επιχειρηματικού μοντέλου της Metlen, ενισχυμένου περαιτέρω από τις δραστηριότητές της στην ενεργειακή ασφάλεια, τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τις αμυντικές λύσεις.

Για το 2026, η Διοίκηση παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη, με τις προοπτικές να στηρίζονται από το ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων, την αυξανόμενη ζήτηση και τις τιμές στους βασικούς τομείς, καθώς και από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρουσιαστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 21 Μαΐου 2026, σύμφωνα με τη διαχρονική πρακτική της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/05/2026 - 10:21
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