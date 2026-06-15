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Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean
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17:59 - 15 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Νέο υψηλό 17 ετών - Ράλι για τράπεζες και Aegean

Reporter.gr Newsroom
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Το Χρηματιστήριο Αθηνών επωφελήθηκε από το διεθνές θετικό κλίμα που προκάλεσε η ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν και συνέχισε την ανοδική του πορεία σε συντονισμό με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Η καλή μέρα φάνηκε από νωρίς, με το άνοιγμα να γίνεται στο +2% και σε υψηλά 17ετίας.

Ο ΓΔ έκλεισε τελικά πάνω από το ορόσημο των 2.448,36 μονάδων (23/11/2009) και πλέον... κυνηγά τις 2.497,15 μονάδες στις οποίες έχει να βρεθεί από τις 19 Νοεμβρίου του 2009. Υψηλός ο τζίρος στα 373 εκατ. ευρώ.

Στο ταμπλό, η πτώση του πετρελαίου απογείωσε τις μετοχές της ΑΡΑΙΓ, αλλά και της βιομηχανίας (TITC, ΒΙΟΧ). Εξαιρετικές επιδόσεις και για τις τράπεζες που βρήκαν ώθηση και από εκθέσεις της Morgan Stanley και της Optima που έδωσαν θετικές προοπτικές και υψηλότερες τιμές στόχους.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE κατέγραψε κέρδη 1,88% στις 6.270 μονάδες. Στις λίγες μετοχές που είχαν σημαντικές απώλειες ήταν η ΜΟΗ και ο ΟΛΠ.

Τον Ιούνιο το ΧΑ έχει άνοδο +3,79%, ενώ για το σύνολο του έτους τα κέρδη κινούνται πάνω από το +16,12%.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

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