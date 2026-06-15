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Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία
Ειδήσεις
17:35 - 15 Ιουν 2026

Μερτς: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα μπορούσε να σταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε τη Δευτέρα (15/06) ότι μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας.  

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να έχει ευρύτερη περιφερειακή διάσταση, περιλαμβάνοντας και τον Λίβανο.

Σε δηλώσεις του πριν από την έναρξη της συνόδου κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7), η οποία φιλοξενείται αυτή την εβδομάδα από τη Γαλλία, ο Μερτς επισήμανε επίσης ότι διαφαίνεται μια ευκαιρία για την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε, σκοπεύει να θέσει το συγκεκριμένο ζήτημα σε συνομιλία που θα έχει με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

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