Χρηματιστήριο: Τέταρτη ημέρα διόρθωσης – Άντεξαν οι 2.450 μονάδες παρά τις εβδομαδιαίες απώλειες 1%

Με απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, Παρασκευή (26/6), μετά την οριακή επικράτηση των πωλητών, οι οποίοι κρατούσαν από το άνοιγμα τα ηνία της συνεδρίασης.

Ο ΓΔ έκλεισε λίγο κάτω από τις 2.450 μονάδες, κάτω δηλαδή από το πρώτο σημείο αντίστασης, με οριακές απώλειες. Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για αναμενόμενη διόρθωση, λίγες ημέρες αφότου ο ΓΔ είχε κατακτήσει τις 2.500 μονάδες, καταγράφοντας ρεκόρ 17 ετών, αφού βρέθηκε σε επίπεδα που είχε να προσεγγίσει από τον Νοέμβριο του 2009.

Παρά τη διόρθωση, το ότι διατηρείται σε κοντινή απόσταση από τα πρόσφατα υψηλά, δίνει καλό «σήμα» στην αγορά.

Αναλυτικότερα, ο ΓΔ τερμάτισε στις 2.449,29 μονάδες με οριακές απώλειες 0,01% (ή 2,33 μονάδων), ενώ το εύρος της διακύμανσης καθορίστηκες στις 15 μονάδες. Έτσι, το υψηλό του δείκτη άγγιξε τις 2.454,01 μονάδες και το χαμηλό τις 2.438,97 μονάδες.

Οι εβδομαδιαίες απώλειες του ΓΔ κυμαίνονται στο 1,08%. Ωστόσο, σε επίπεδο μήνα ενισχύεται μέχρι τώρα κατά 3,23%, ενώ η φετινή απόδοση ανέρχεται μέχρι σήμερα στο +15,49%.

Χαμηλές πτήσεις για τις τράπεζες

Οι τράπεζες υποχώρησαν κατά 0,53% με τον σχετικό δείκτη να κλείνει στις 2.734,21 μονάδες, την ώρα που ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης τερμάτισε στις 6.203,62 μονάδες με υποχώρηση 0,21%.

Σε εβδομαδιαία βάση ο τραπεζικός δείκτης έκανε «βουτιά» 4% και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 1,38%, ενώ ο μεσαίας κεφαλαιοποίησης είχε οριακές απώλειες της τάξης του 0,06%.

Στα επιμέρους, η Alpha Bank υποχώρησε κατά 1,69% στα 3,90 ευρώ, η Τράπεζα Πειραιώς κατά 1,38% στα 8,876 ευρώ και η Εθνική κατά 0,33% στα 15 ευρώ. Στον αντίποδα, η Eurobank ενισχύθηκε κατά 0,47% στα 4,089 ευρώ.

Πτωτικά κινήθηκαν Credia και Optima με απώλειες 1,19% και 0,5% αντίστοιχα, ενώ η Τράπεζα Κύπρου ενισχύθηκε κατά 0,52% στα 9,75 ευρώ.

Στον large cap με κέρδη βγήκαν, μεταξύ άλλων, από τη συνεδρίαση η Allwyn (+1,13%), η Coca Cola HBC (+1,08%) και η HelleniQ Energy (+3,19%).

Στους χαμένους, μεταξύ άλλων, η TITAN (-2,08%), η VIOHALCO (-0,61%) και Lamda Development (-1,65%).

Επιχειρηματικά νέα

Στα επιχειρηματικά νέα, η AKTOR παραμένει στο επίκεντρο με την ΑΜΚ ύψους 650 εκατ. ευρώ και το νέο ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε σήμερα η Δημόσια Προσφορά για τα Αττικά Πολυκαταστήματα και την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο, με τα βιβλία να έχουν κλείσει στις 16:00 και την τιμολόγηση να αναμένεται τη Δευτέρα (29/6), ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των 60,16 εκατ. μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.

Σε άλλα νέα, η Motor Oil διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο τελικό μέρισμα ύψους 1,427 ευρώ ανά μετοχή (απόδοση 3,6%), με το καθαρό ποσό να διαμορφώνεται στα 1,356 ευρώ ανά μετοχή. Η καταβολή του τελικού μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Σειρά θα πάρει και η Fourlis που θα διαπραγματεύεται τη Δευτέρα 29 Ιουνίου χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,1425 ευρώ ανά μετοχή, μερισματική απόδοση 3,3%). Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

Χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 0,24572540689517 νέα μετοχή για κάθε 1 παλαιά, σε τιμή διάθεσης 0,25 ευρώ ανά μετοχή, διαπραγματεύεται από σήμερα η Interwood-Ξυλεμπορία.