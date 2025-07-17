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«Εισβολή« Καραμανλή στο διαδίκτυο - Στον αέρα νέα ιστοσελίδα με επίκεντρο την πολιτική του δράση και πορεία
Πολιτική
17:31 - 17 Ιουλ 2025

«Εισβολή« Καραμανλή στο διαδίκτυο - Στον αέρα νέα ιστοσελίδα με επίκεντρο την πολιτική του δράση και πορεία

Reporter.gr Newsroom
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Ένας νέος ιστότοπος, με επίκεντρο την πορεία και τη δράση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, είναι από την Πέμπτη (17/7) ενεργός στο Διαδίκτυο.    

Στον ιστότοπο (www.karamanlis.gr) καταγράφονται, μεταξύ άλλων, η πορεία, οι ιδέες και το έργο του πρώην πρωθυπουργού (2004-2009) Κώστα Καραμανλή.

Από τα χρόνια της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ, την πρώτη του εκλογή ως Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης, την ανάδειξή του ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τη θητεία του ως Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, την εκλογή του στη θέση του Πρωθυπουργού στις εκλογές του 2004, την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης, την επανεκλογή του το 2007, το έργο της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, την παραίτησή του μετά τις εκλογές του 2009, την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής του διαδρομής το 2023 και τις δημόσιες παρεμβάσεις του μέχρι και σήμερα.

Το περιεχόμενο (κείμενα, φωτογραφίες, video) ανανεώνεται και εμπλουτίζεται διαρκώς, ώστε ο επισκέπτης της ιστοσελίδας να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε ένα αρχειακό υλικό που καλύπτει το σύνολο της πολιτικής του πορείας.

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