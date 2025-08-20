«Βυθίζεται» η αγορά crypto - Χαμηλό δύο εβδομάδων για το Bitcoin

Οι σύντομες προσπάθειες ανάκαμψης του Bitcoin από την Τρίτη (19/8) σταμάτησαν απότομα, καθώς το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έπεσε στιγμιαία κάτω από τα 113.000 για πρώτη φορά από τις 3 Αυγούστου, για να επανέλθει στη συνέχεια άνω του συγκεκριμένου ορίου.

Η πτωτική τάση δεν περιορίστηκε μόνο στο BTC, καθώς τα περισσότερα altcoins κινούνται επίσης σε αρνητικό έδαφος. Το Ethereum (ETH) δίνει μάχη να παραμείνει πάνω από τις $4.200, ενώ το XRP υποχωρεί κάτω από κρίσιμο τεχνικό επίπεδο στήριξης.

Το BTC στη ζώνη των 113.000 δολαρίων

Η τρέχουσα εβδομάδα αναμενόταν έντονα μεταβλητή για το Bitcoin, ειδικά μετά το ασυνήθιστα ήρεμο Σαββατοκύριακο, όταν η τιμή κινούνταν πλάγια γύρω από τις $117.500.

Οι απώλειες ξεκίνησαν από τη Δευτέρα (18/8), με το BTC να υποχωρεί σε χαμηλό 11 ημερών στα $115.000, λίγο πριν και μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε την Τρίτη: παρότι το BTC αντέδρασε προσωρινά ως τις $117.000, οι αγοραστές γρήγορα έχασαν τον έλεγχο και η τιμή κατέρρευσε κάτω από τις $113.000 το βράδυ της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, με τον φόβο να επικρατεί στην αγορά.

Παρά την μικρή αντίδραση σχεδόν στις $114.000, το BTC παραμένει στο κόκκινο σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίησή του υποχώρησε στα $2,265 τρισ., ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει κάτω από το 58%.

Αντίθετα, το Ethereum κατέγραψε πτώση 1% φτάνοντας κοντά στις $4.200.

Συνολικά, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων συρρικνώθηκε κατά $70 δισ. μέσα σε μία νύχτα, πέφτοντας στα $3,920 τρισ. σύμφωνα με το CG.

Οι ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (20/8) το Bitcoin υποχωρεί κατά 1,43% και βρίσκεται στα 113,799.77 δολάρια. Την ίδια στιγμή το Ethereum κινείται πτωτικά κατά 1,52% στα 4,222.61 δολάρια. Το XRP βυθίζεται κατά 4,16% στα 2.89 δολάρια.

Παράλληλα το Solana κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,08% στα 181,28 δολάρια, το Litecoin χάνει 1,19% στα 114,45 δολάρια, το Polkadot καταγράφει ζημιές 2,21% στα 3,80 δολάρια και το TRUMP υποχωρεί κατά 2,67% στα 8.77 δολάρια.

Τέλος, το Dogecoin σημειώνει ζημιές 2,53% στο 0.2144 δολάριο, το Cardano βυθίζεται κατά 5.,42% στο 0.8545 δολάριο και το Shiba Inu κινείται πτωτικά κατά 2,26% στο 0.000001233 δολάριο.