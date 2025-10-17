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Αιμορραγούν τα crypto: «Παλεύει» για τα $106.000 το Bitcoin – Ελπίδες για rebound στα $117.000
Νομίσματα
14:31 - 17 Οκτ 2025

Αιμορραγούν τα crypto: «Παλεύει» για τα $106.000 το Bitcoin – Ελπίδες για rebound στα $117.000

Reporter.gr Newsroom
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Κάτω από τα 104.000 δολάρια υποχώρησε το Βitcoin την Παρασκευή (17/10),  αγγίζοντας χαμηλό 15 εβδομάδων, αφού οι πωλητές πήραν το πάνω χέρι εξαιτίας της αναταραχής που προκλήθηκε στον τραπεζικό τομέα των ΗΠΑ.  

Με την αγορά να βυθίζεται στο κόκκινο και τους επενδυτές να βρίσκονται σε καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας, ορισμένοι αναλυτές παραμένουν αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι το κύμα των short θέσεων ενδέχεται να γυρίσει μπούμερανγκ.

Τα Shorts συσσωρεύονται, αλλά δεν αποκλείεται επανεκκίνηση στα 117.000 δολάρια

Ο Joao Wedson, ιδρυτής της Alphractal, επεσήμανε ότι πολλοί traders άνοιξαν πρόσφατα short θέσεις, στοιχηματίζοντας ότι ο ανοδικός κύκλος του Bitcoin έχει τελειώσει.

Ωστόσο, αυτή η ξαφνική αύξηση στα shorts θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες για μια σύντομη ανάκαμψη. Με βάση αυτό το σενάριο, εάν αρκετές από αυτές τις θέσεις αναγκαστούν σε short squeeze, η τιμή του «βασιλιά» της κρυπτογράφησης θα μπορούσε να εκτιναχθεί ξανά προς τα 117.000 δολάρια «μέσα σε λίγες ώρες».

Η τολμηρή πρόβλεψη του Wedson έρχεται σε μια στιγμή που το Bitcoin έχει καταγράψει πτώση 6% μόνο το τελευταίο 24ωρο.

Μαζικές ρευστοποιήσεις μακροχρόνιων θέσεων

Σύμφωνα με ανάλυση της CryptoQuant, η πρόσφατη πορεία του Bitcoin αποκάλυψε την ωμή δύναμη των συναλλαγών με μόχλευση. Δύο κύρια επεισόδια μαζικών ρευστοποιήσεων long θέσεων στο Binance κόστισαν ακριβά στους επενδυτές. Το πρώτο κύμα ρευστοποιήσεων σημειώθηκε κοντά στα 114.600 δολάρια, όπου θέσεις άνω των 573 εκατ. δολαρίων διαγράφηκαν.

Η ζώνη αυτή είχε προσελκύσει επενδυτές που κυνηγούσαν το προηγούμενο ανοδικό ξέσπασμα. Ωστόσο, αντί να οδηγήσει σε συνέχιση της ανόδου, η αγορά γύρισε απότομα, προκαλώντας αλυσιδωτές ρευστοποιήσεις. Όσοι είχαν χρησιμοποιήσει υπερβολική μόχλευση αναγκάστηκαν να κλείσουν τις θέσεις τους με μεγάλες ζημιές, εντείνοντας την καθοδική πίεση.

Λίγο χαμηλότερα, ένα δεύτερο κύμα ρευστοποιήσεων εμφανίστηκε κοντά στα 111.270 δολάρια, προκαλώντας επιπλέον απώλειες άνω των 383 εκατ. δολαρίων. Αυτή η δεύτερη φάση χτύπησε όσους προσδοκούσαν σε γρήγορη ανάκαμψη. Τα περιστατικά αυτά δείχνουν πώς λειτουργεί ένα long squeeze: όταν πολλοί επενδυτές χρησιμοποιούν υπερβολική μόχλευση για να αγοράσουν Bitcoin, ακόμα και μικρές πτωτικές κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν μαζικές ρευστοποιήσεις και ραγδαία πτώση της τιμής.

Οι μικροεπενδυτές συχνά εντείνουν αυτό το φαινόμενο, διογκώνοντας τα επιτόκια χρηματοδότησης και ενισχύοντας τις πιέσεις. Ιστορικά, μετά από τέτοια επεισόδια, η αποχώρηση των πιο «αδύναμων παικτών» δημιουργεί τις προϋποθέσεις για σταθεροποίηση ή ακόμα και βραχυπρόθεσμη ανοδική αντίδραση, καθώς η πίεση πώλησης υποχωρεί και οι συνθήκες στην αγορά εξομαλύνονται.

Κρίσιμες ζώνες τα 117.000 και 127.000 δολάρια

Νέα clusters ρευστοποιήσεων διαμορφώνονται τώρα γύρω από τα 117.000 δολάρια και τα 127.000 δολάρια, κρίσιμες περιοχές όπου οι stop-loss εντολές και οι θέσεις με μόχλευση θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν νέες κινήσεις στην αγορά.

Με τους υπερεκτεθειμένους long επενδυτές πλέον εκτός και τους πιο αδύναμους παίκτες επίσης συγκρατημένους, η CryptoQuant θεωρεί ότι το Bitcoin έχει χώρο για να ανακάμψει προς τη ζώνη των 117.000 δολαρίων, μετατρέποντας το πρόσφατο αυτό «τραύμα» σε ένα πιθανό ανοδικό σενάριο.

Η πιο κρίσιμη τεχνική δοκιμασία από το 2023

Ένας άλλος αναλυτής της αγοράς, ο Rekt Fencer, τόνισε ότι το Bitcoin δοκιμάζει αυτή τη στιγμή την πιο σημαντική uptrend line (γραμμή ανοδικής τάσης) των τελευταίων δύο ετών. Η συγκεκριμένη στήριξη αποτέλεσε αφετηρία για κάθε μεγάλη ανοδική κίνηση από το 2023 και μετά. Κάθε φορά που το κορυφαίο κρυπτονόμισμα έχει κάνει «bullish retest» αυτής της γραμμής, έχει ακολουθήσει σημαντική άνοδος.

Ωστόσο, αν υπάρξει καθαρό «σπάσιμο» αυτής της τάσης προς τα κάτω, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει το τέλος της τρέχουσας ανοδικής δομής και να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση.

Ημερήσιες τάσεις

Το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10), το Bitcoin προσπαθεί να σπάσει την ζώνη των 105.000 δολαρίων και «παίζει» στα 105.961,28 δολάρια συνεχίζοντας να καταγράφει μεγάλες απώλειες της τάξης του 5%.

Η κεφαλαιοποίησή του έχει πέσει στα 2,10 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από το 59%.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum κάνει «βουτιά» 6,43% στα 3.796 δολάρια, το Solana χάνει 7,9% στα 181,31 δολάρια, το Dogecoin υποχωρεί κατά 8,84% στο 0,1827 δολάριο και το Cardano χάνει σχεδόν 9% στο 0,6203 δολάριο.

Με απώλειες πορεύεται και το XRP υποχωρώντας κατά 7,08% στα 2,28 δολάρια, ενώ το Litcoin χάνει 8,63% στα 87,72 δολάρια και το Monero διαπραγματεύεται στα 294,45 δολάρια με χασούρα 7,10%, ενώ το Shiba Inu πέφτει κατά 7,03% στο 0,000009720 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτογράφησης βρίσκεται στα 3,56 τρισ. δολάρια με ημερήσιες απώλειες κοντά στο 6,5%.

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