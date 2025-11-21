Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πιέζει τις τιμές του πετρελαίου - Μεγάλες απώλειες για φυσικό αέριο και ασήμι

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (21/11), επεκτείνοντας τις απώλειες για τρίτη συνεχή συνεδρίαση.

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για μια ειρηνευτική συμφωνία Ρωσίας-Ουκρανίας που θα μπορούσε να αυξήσει την παγκόσμια προσφορά, η αβεβαιότητα σχετικά με τα επιτόκια περιορίζει την όρεξη των επενδυτών για ρίσκο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν 1,70% στα 62,30 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate καταγράφει σημαντικές απώλειες 2,02 στα 57,80 δολάρια.

Σημειώνεται ότι τα δύο συμβόλαια αναμένεται να καταγράψουν πτώση περίπου 4% για την εβδομάδα, εξαλείφοντας τα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας.

Το κλίμα στην αγορά έγινε αρνητικό καθώς η Ουάσινγκτον προωθεί ένα σχέδιο ειρήνης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας για τον τερματισμό του τρίχρονου πολέμου, ενώ οι κυρώσεις κατά των ρωσικών εταιρειών πετρελαίου Rosneft και Lukoil πρόκειται να τεθούν σε εφαρμογή την Παρασκευή (21/11).

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου.

«Με τα νέα για τις συνομιλίες να έρχονται ακριβώς τη στιγμή που οι κυρώσεις των ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου τίθενται σε ισχύ σήμερα, οι αγορές πετρελαίου είδαν κάποια ανακούφιση όσον αφορά τους κινδύνους για την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου», δήλωσε ο Jim Reid, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank.

Ωστόσο, μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να απέχει ακόμα.

«H συμφωνία είναι μακριά από το να μπορεί να χαρακτηριστεί βέβαιη», είπαν αναλυτές της ANZ σε σημείωμα προς πελάτες, προσθέτοντας ότι το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει τις απαιτήσεις της Ρωσίας ως απαράδεκτες.

«Η αγορά επίσης γίνεται σκεπτική σχετικά με το αν οι τελευταίοι περιορισμοί στις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου Rosneft και Lukoil θα είναι αποτελεσματικοί», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Η Lukoil έχει περιθώριο μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πωλήσει το μεγάλο διεθνές χαρτοφυλάκιό της.

Παράλληλα, ένα ισχυρότερο δολάριο επίσης πιέζει τις τιμές του πετρελαίου, με το νόμισμα να προετοιμάζεται για την καλύτερη εβδομάδα του σε πάνω από ένα μήνα, λόγω των προσδοκιών των επενδυτών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) δεν θα μειώσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα.

Ο αναλυτής της OANDA, Kelvin Wong, δήλωσε ότι το εργαλείο CME FedWatch δείχνει ότι οι πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο έχουν μειωθεί σημαντικά στο 35%, από περίπου 90% πριν από ένα μήνα.

Μεγάλη πτώση για το φυσικό αέριο, καταρρέει το ασήμι

Το φυσικό αέριο σημειώνει σημαντικές απώλειες με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 2,372% στα 30,420 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού υποχωρούν κατά 0,53% στα 4.038,41 δολάρια η ουγγιά. Στα υπόλοιπα μέταλλα, οι τιμές του ασημιού καταρρέουν σημειώνοντας πτώση 3,61 % στα 48,485 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός καταγράφει επίσης πτωτική πορεία κατά 0,49% κινούμενος στα 4.9443 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ενισχύεται ελαφρώς 0,08% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να παραμένει στα 1,1518 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο κινείται επίσης ανοδικά κατά 0,12% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3055 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,05% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8822 βρετανική λίρα ανά ευρώ.