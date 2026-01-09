Στάση αναμονής στα crypto: Κοντά στα $90.000 το Bitcoin – Χαμηλές πτήσεις στα alts

Το Βitcoin κινήθηκε σχετικά σταθερά το τελευταίο 24ωρο, διαπραγματευόμενο σε στενό εύρος τιμών και επιστρέφοντας προς τα χαμηλά της Πέμπτης (8/1), την ώρα που οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ενόψει κρίσιμων οικονομικών στοιχείων και γεγονότων στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τις 90.000 δολάρια, παραμένοντας στο εύρος στο οποίο έχει εγκλωβιστεί από τα τέλη Νοεμβρίου, καθώς ο όγκος συναλλαγών συνεχίζει να μειώνεται.

Ο ημερήσιος όγκος υποχώρησε κατά 9% στα 38 δισ. δολάρια, σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα των 80 έως 130 δισ. δολαρίων που καταγράφονταν πριν από μερικούς μήνες. Η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα και η χαμηλή ρευστότητα έχουν οδηγήσει σε νευρικές κινήσεις στις τιμές τόσο του Βitcoin όσο και των altcoins, με απότομες αυξομειώσεις που συχνά ανατρέπονται γρήγορα, πλήττοντας κυρίως τους traders που χρησιμοποιούν μόχλευση.

Παράλληλα, η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει σημαντικές ανακοινώσεις στις ΗΠΑ που ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά κρυπτονομισμάτων. Μεταξύ αυτών, η δημοσίευση της έκθεσης για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα (nonfarm payrolls). Σύμφωνα με τη FactSet, η αμερικανική οικονομία εκτιμάται ότι δημιούργησε περίπου 55.000 νέες θέσεις εργασίας τον Δεκέμβριο, ενώ το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 4,5% από 4,6%. Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αναμένεται να αυξηθούν κατά 3,6% σε ετήσια βάση.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ έχει αιτιολογήσει τις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων επικαλούμενη τη χαλάρωση της αγοράς εργασίας. Ως εκ τούτου, ασθενέστερα στοιχεία θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προσδοκίες για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, να πιέσουν το δολάριο και να δώσουν ώθηση σε πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως το bitcoin.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, επίσης, σε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το αν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενήργησε ορθά χρησιμοποιώντας τον νόμο έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει εκτεταμένους δασμούς σε εμπορικούς εταίρους πέρυσι. Οι αγορές προβλέψεων στην πλατφόρμα Kalshi αποδίδουν μόλις 28% πιθανότητα το δικαστήριο να επικυρώσει πλήρως τους δασμούς. Αν κριθούν παράνομοι, το επενδυτικό κλίμα θα μπορούσε να βελτιωθεί, αν και αναλυτές επισημαίνουν ότι το θετικό αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι προσωρινό, καθώς ο Τραμπ θα μπορούσε να συνεχίσει τη σκληρή εμπορική πολιτική του με άλλα μέσα.

Άλλη σημαντική εξέλιξη της ημέρας γα τις αγορές είναι η ομιλία του προέδρου της Fed της Μινεάπολης, Νιλ Κασκάρι, σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής και τον πληθωρισμό. Την ίδια ώρα θα δημοσιευτούν και τα στοιχεία για τις προσδοκίες πληθωρισμού και το καταναλωτικό κλίμα του Μίσιγκαν για τον Ιανουάριο.

Αγορά παραγώγων: Μειωμένη δραστηριότητα και υποχώρηση μεταβλητότητας

Στην αγορά παραγώγων, πάνω από 200 εκατ. δολάρια σε θέσεις futures κρυπτονομισμάτων ρευστοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, ποσό αισθητά χαμηλότερο από τα 400 εκατ. δολάρια ή και περισσότερο που καταγράφηκαν καθεμία από τις τρεις προηγούμενες ημέρες. Αυτό υποδηλώνει ότι οι traders τηρούν στάση αναμονής.

Ο δείκτης BVIV της Volmex, που αποτυπώνει την ετησιοποιημένη 30ήμερη υπονοούμενη μεταβλητότητα του bitcoin, υποχώρησε στο 43% από 47,3%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης του Ether (EVIV) έπεσε στο 60%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 11 Οκτωβρίου.

Το συνολικό ανοικτό ενδιαφέρον (open interest) στα futures κρυπτονομισμάτων μειώθηκε στα 138,5 δισ. δολάρια από πάνω από 141 δισ. νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Το ανοικτό ενδιαφέρον στα περισσότερα μεγάλα tokens, συμπεριλαμβανομένου του BTC, υποχώρησε, με εξαίρεση το ZEC που κατέγραψε αύξηση 14%, πιθανότατα λόγω κινήσεων αντιστάθμισης κινδύνου. Τα επιτόκια χρηματοδότησης στα perpetual συμβόλαια παραμένουν θετικά για τα περισσότερα μεγάλα tokens, υποδηλώνοντας ζήτηση για ανοδικές θέσεις, αν και τα XLM, WLFI, CRO και πλέον το TRX εμφανίζουν αρνητικά επιτόκια.

Στην αγορά options της Deribit, οι στρατηγικές straddles και strangles αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% των συνολικών block συναλλαγών σε options BTC το τελευταίο 24ωρο, δείχνοντας ότι οι επενδυτές στοιχηματίζουν κυρίως στη μεταβλητότητα και όχι στην κατεύθυνση της τιμής. Στο Ether, οι πιο δημοφιλείς στρατηγικές ήταν τα strangles και τα call spreads.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας και αναμονής, το Βitcoin διαπραγματεύεται κοντά στα 90.367 δολάρια, με άνοδο 0,53% σε 24ωρη βάση, αν και έχει υποχωρήσει περισσότερο από 0,5% από τις πρώτες ώρες των ασιατικών συναλλαγών.

Η κεφαλαιοποίησή του «παίζει» στα 1,80 τρισ. δολάρια και η κυριαρχία του στην αγορά είναι λίγο μεγαλύτερη από 56,10%.

Γενικά, πάντως, η αγορά κρυπτονομισμάτων δεν εμφανίζει σαφή κατεύθυνση.

Από τα μεγάλα tokens, μόνο το Solana ξεχωρίζει με άνοδο 2,6% στα 137.48 δολάρια, ενώ το XRP, το Ethereum και το BNB κινούνται σχεδόν αμετάβλητα.

Και πιο αναλυτικά, το Ethereum παίζει στα 3.085,50 δολάρια με απώλειες 0,24% και το BNB σημειώνει οριακά κέρδη της τάξης του 0,65% στα 888,83 δολάρια.

Με χαμηλά κέρδη κινείται και το Dogecoin που ενισχύεται κατά 0,34% στο 0,1399 δολάριο, ενώ το Cardano κερδίζει 0,70% στο 0,3910 δολάριο, το Monero 0,90% στα 458,06 δολάρια και το Shiba Inu 1,16% στο 0,000008656 δολάριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κινείται στα 3,17 τρισ. δολάρια.