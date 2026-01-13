Crypto: Το Bitcoin αγγίζει εξαήμερο υψηλό στα $92.000 – Νέο ιστορικό ρεκόρ για το XMR

Η τιμή του Bitcoin άγγιξε την Τρίτη (13/1) το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι ημερών, ξεπερνώντας προσωρινά τις 92.500 δολάρια, πριν υποχωρήσει ελαφρώς και σταθεροποιηθεί γύρω από τις 92.000 δολάρια.

Τα περισσότερα altcoins μεγάλης κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν ήπιες ημερήσιες ανόδους, με το Ethereum να ανακτά τα 3.100 δολάρια. Ωστόσο, το Monero (XMR) έκλεψε και πάλι την παράσταση, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Αναλυτικότερα, το Bitcoin ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με ένα ισχυρό ράλι, συνεχίζοντας τη δυναμική που είχε χτιστεί το Σαββατοκύριακο. Εκείνη την περίοδο, το BTC είχε ήδη ανακτήσει το επίπεδο των 90.000 δολαρίων και εκτοξεύθηκε σε υψηλό πολλών εβδομάδων, φτάνοντας σχεδόν τις 95.000 δολάρια το πρωί της Τρίτης. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο οι πωλητές ανέλαβαν δράση, με αποτέλεσμα το Bitcoin να υποχωρήσει κάτω από τις 89.500 δολάρια έως την Πέμπτη (8/1).

Αφού έχασε πάνω από 5.000 δολάρια μέσα σε μόλις 48 ώρες, το Bitcoin αντέδρασε ανοδικά και πέρασε το Σαββατοκύριακο κινούμενο πλάγια γύρω από τις 90.500 δολάρια, μετά την απόρριψή του στα 92.000 δολάρια την Παρασκευή.

Τη Δευτέρα (12/1), το Bitcoin επανήλθε επιθετικά. Δοκίμασε επανειλημμένα το επίπεδο των 92.000 δολαρίων τη Δευτέρα και την Τρίτη, χωρίς επιτυχία. Σήμερα, επιχειρεί εκ νέου ανοδική κίνηση, αγγίζοντας νωρίτερα τις 92.500 δολάρια. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται κοντά στις 92.000 δολάρια, με τη συνολική κεφαλαιοποίησή του να ανέρχεται στα 1,840 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων αυξήθηκε κατά 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση, φτάνοντας τα 3,220 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του CoinGecko.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (13/1) το Bitcoin σημειώνει ημερήσια άνοδο 1,55% στα 91.934,37 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum σημειώνει κέρδη 0,62% στα 3.131,56 δολάρια, το XRP ανεβαίνει ελαφρώς κατά 0,02% στα 2,06 δολάρια και το Solana κερδίζει 1,28% στα 141,7 δολάρια.

Παράλληλα το BNB κινείται στα 906,73 δολάρια με άνοδο 0,72%, το Moreno (ΧMR) σημειώνει ράλι 14,31% πιάνοντας νέο ρεκόρ στα 659,80 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot ενισχύεται κατά 1,84% στα 2,09 δολάρια, το Litecoin υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,09% στα 76,29 δολάρια και το TRUMP ενισχύεται κατά 2,03% στα 5,47 δολάρια