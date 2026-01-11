Πώς θα κινηθεί το Bitcoin το 2026: Νέα ιστορικά υψηλά ή βαθιές διορθώσεις;

Μετά το ιστορικό υψηλό και τη θεαματική διόρθωση του περασμένου έτους, το Bitcoin μπαίνει στο 2026 περιτριγυρισμένο από έντονες προσδοκίες αλλά και μεγάλους κινδύνους.

Στελέχη της αγοράς και επενδυτές ανέφεραν στο CNBC συμφωνούν σε ένα πράγμα: το επόμενο κεφάλαιο για το κορυφαίο κρυπτονόμισμα θα είναι ιδιαίτερα ασταθές, με τις προβλέψεις τιμών να κινούνται σε ένα τεράστιο εύρος – από τα 75.000 έως και τα 225.000 δολάρια.

Το Bitcoin έφτασε τον Οκτώβριο σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων, πριν υποχωρήσει προς τα 80.000 δολάρια αργότερα μέσα στη χρονιά. Σήμερα διαπραγματεύεται περίπου 30% χαμηλότερα από το ρεκόρ του. Η άνοδος του 2025 στηρίχθηκε σε ένα πιο φιλικό ρυθμιστικό περιβάλλον στις ΗΠΑ, στην αυξημένη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών και στην άνθηση των λεγόμενων Digital Asset Treasury (DAT) εταιρειών, που συσσώρευαν Bitcoin στους ισολογισμούς τους.

Ωστόσο, η διόρθωση ήρθε σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας: υψηλές αποτιμήσεις στις μετοχές τεχνολογίας, φόβοι για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη, γεωπολιτικές εντάσεις και αλλαγές στις νομισματικές συνθήκες. Όπως σημειώνει ο Alex Thorn της Galaxy, «το επενδυτικό περιβάλλον είναι εξαιρετικά σύνθετο, κάτι που καθιστά την πρόβλεψη για το Bitcoin το 2026 ιδιαίτερα δύσκολη».

Ευρύ φάσμα προβλέψεων

Η καθηγήτρια χρηματοοικονομικών Carol Alexander εκτιμά ότι το Bitcoin θα κινηθεί σε ένα «εύρος υψηλής μεταβλητότητας» μεταξύ 75.000 και 150.000 δολαρίων, με κεντρικό σημείο γύρω στα 110.000. Σύμφωνα με την ίδια, η αγορά περνά από κύκλους που κυριαρχούνται από ιδιώτες επενδυτές σε μια πιο θεσμική κατανομή ρευστότητας.

Πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η CoinShares, με τον James Butterfill να βλέπει τιμές από 120.000 έως 170.000 δολάρια, κυρίως στο δεύτερο μισό του 2026. Καταλύτες θα μπορούσαν να είναι μια πιο «ήπια» ηγεσία στη Fed και η πιθανή ψήφιση του Clarity Act, που στοχεύει στη δημιουργία σαφούς πλαισίου ρύθμισης για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Η Standard Chartered, από την πλευρά της, τοποθετεί τον στόχο στα 150.000 δολάρια, μειώνοντας σημαντικά παλαιότερες, πιο φιλόδοξες προβλέψεις. Η τράπεζα εκτιμά ότι η αγοραστική δύναμη των DAT εταιρειών εξασθενεί και ότι πλέον ο βασικός μοχλός ανόδου θα είναι τα Bitcoin ETFs.

Θεσμικά κεφάλαια και νέα δυναμική

Ακόμη πιο bullish είναι ο CEO της Maple Finance, Sidney Powell, που βλέπει τα 175.000 δολάρια, βασιζόμενος σε μειώσεις επιτοκίων και στην εξάπλωση του δανεισμού με εγγύηση Bitcoin. Αντίστοιχα, η Nexo τοποθετεί τον πήχη μεταξύ 150.000 και 200.000 δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι η πίεση από πωλήσεις μακροπρόθεσμων κατόχων μειώνεται, ενώ οι θεσμικές τοποθετήσεις αυξάνονται σταδιακά.

Στον αντίποδα, η Bit Mining προβλέπει ένα εξαιρετικά ευρύ εύρος 75.000–225.000 δολαρίων, υπογραμμίζοντας ότι το 2026 μπορεί να είναι ισχυρό για το Bitcoin, αλλά με έντονες διακυμάνσεις λόγω μακροοικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Το συμπέρασμα; Το 2026 δεν προμηνύεται μια «ήσυχη» χρονιά για το Bitcoin. Οι ευκαιρίες για νέα ιστορικά υψηλά συνυπάρχουν με τον κίνδυνο απότομων διορθώσεων, καθιστώντας τη διαχείριση ρίσκου πιο κρίσιμη από ποτέ.