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Γάλλοι αγρότες μπλόκαραν ξανά το Παρίσι με τρακτέρ διαμαρτυρόμενοι κατά της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur
Ειδήσεις
13:21 - 13 Ιαν 2026

Γάλλοι αγρότες μπλόκαραν ξανά το Παρίσι με τρακτέρ διαμαρτυρόμενοι κατά της συμφωνίας ΕΕ - Mercosur

Reporter.gr Newsroom
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Οι Γάλλοι αγρότες οδήγησαν ξανά τα τρακτέρ τους στο Παρίσι την Τρίτη (13/1), για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα, διαμαρτυρόμενοι κατά μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Mercosur, την οποία θεωρούν απειλή για την τοπική γεωργία, καθώς δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό με φθηνές εισαγωγές από τη Νότια Αμερική.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, οι αγρότες στη Γαλλία, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό αγροτικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, -αλλά και σε άλλα κράτη μέλη-, διαδηλώνουν εδώ και μήνες κατά της συμφωνίας ΕΕ-Μερκοσούρ, καθώς και για πλήθος τοπικών ζητημάτων.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, η διαδήλωση της Τρίτης οργανώθηκε από την FNSEA, ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά συνδικάτα της Γαλλίας. Ένα ξεχωριστό αγροτικό σωματείο, η Coordination Rurale, είχε ήδη φέρει τρακτέρ κάτω από τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου την προηγούμενη Πέμπτη, σε μια ξαφνική διαμαρτυρία.

Η αστυνομία του Παρισιού εκτίμησε ότι περίπου 350 τρακτέρ συμμετείχαν στη διαδήλωση της Τρίτης. Ένα κομβόι τρακτέρ συγκεντρώθηκε ξανά στην Αψίδα του Θριάμβου, ενώ ένα άλλο έφτασε μπροστά στο κτίριο του γαλλικού Κοινοβουλίου.

«Η συμφωνία Mercosur εγκρίθηκε παρόλο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί. Αυτό θα οδηγήσει σε εισαγωγές ξένων προϊόντων που μπορούμε πολύ εύκολα να παράγουμε στη Γαλλία και τα οποία δεν τηρούν τα πρότυπα που επιβάλλονται στη γαλλική γεωργία», δήλωσε ο Damien Greffin, αντιπρόεδρος της FNSEA και αγρότης από την περιοχή του Παρισιού.

Ο Greffin ανέφερε ότι, εκτός από τη διαμαρτυρία μπροστά στο γαλλικό Κοινοβούλιο, σχεδιάζουν επίσης να διαδηλώσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 20 Ιανουαρίου.

Η έγκριση της συμφωνίας Mercosur από τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ την προηγούμενη Παρασκευή, παρά την αντίθεση της Γαλλίας, έχει εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση από τους αγρότες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ορισμένα από τα οποία έχουν καταθέσει μομφές κατά της κυβέρνησης.

«Η γεωργία περνάει μια κρίση που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ και πρέπει να ακουστούμε», δήλωσε ο Guillaume Lefort, αγρότης από τη Σεν-ε-Μαρν στην περιοχή του Παρισιού, κρατώντας τη σημαία της FNSEA μπροστά στο κτίριο της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης.

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