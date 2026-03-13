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Ανοδικό momentum στην αγορά crypto – Ράλι άνω του 50% για το TRUMP
Νομίσματα
14:16 - 13 Μαρ 2026

Ανοδικό momentum στην αγορά crypto – Ράλι άνω του 50% για το TRUMP

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin καταγράφει άνοδο την Παρασκευή (13/3), σε μια περίοδο που οι διεθνείς αγορές παραμένουν ιδιαίτερα ευαίσθητες λόγω της έντασης που συνδέεται με τη σύγκρουση με το Ιράν. Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο ενισχύθηκε έως και κατά 3,3%, φτάνοντας προσωρινά πάνω από τα 72.480 δολάρια, ενώ νωρίς στη συνεδρίαση της Νέας Υόρκης διαπραγματευόταν κοντά στα 72.200 δολάρια.

Η άνοδος σημειώνεται παρά το γεγονός ότι τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των βασικών αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών εμφάνιζαν αρχικά πτωτικές τάσεις, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει το επενδυτικό κλίμα. Κατά τις ευρωπαϊκές ώρες συναλλαγών, το Bitcoin ξεπέρασε το επίπεδο των 72.000 δολαρίων, σημειώνοντας άνοδο περίπου 2% από τα μεσάνυχτα (UTC), επίδοση που ξεπέρασε τα κέρδη των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών.

Την ίδια στιγμή, τα futures των δεικτών Nasdaq 100 και S&P 500 υποχώρησαν κατά τη διάρκεια των ασιατικών συναλλαγών, πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών τους. Παράλληλα, ο Δείκτης Δολαρίου (DXY) ξεπέρασε το επίπεδο των 100 μονάδων — εξέλιξη που συνήθως ασκεί πιέσεις σε επενδυτικά στοιχεία υψηλότερου ρίσκου, όπως τα κρυπτονομίσματα και οι μετοχές. Ωστόσο, αυτή τη φορά η αγορά κρυπτονομισμάτων δείχνει να αντιστέκεται, με ευρύτερα κέρδη στον κλάδο. Ο δείκτης CoinDesk 20 κατέγραψε άνοδο περίπου 1,1% από τα μεσάνυχτα.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι εάν το Bitcoin καταφέρει να διασπάσει πειστικά το επίπεδο των 74.000 δολαρίων με ισχυρό όγκο συναλλαγών, ενδέχεται να ανοίξει ο δρόμος για μια νέα ανοδική κίνηση προς την περιοχή των 80.000 δολαρίων. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι πιθανό να επιστρέψει σε ένα εύρος διακύμανσης που παρατηρείται από τις αρχές Φεβρουαρίου.

Παράλληλα, το επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται να αναζωπυρώνεται μετά από μια περίοδο έντονων πωλήσεων που είχε οδηγήσει το Bitcoin περίπου στο μισό του ιστορικού υψηλού του, το οποίο είχε ξεπεράσει τα 126.000 δολάρια τον περασμένο Οκτώβριο. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα spot Bitcoin ETFs που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ, τα οποία οδεύουν προς την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα καθαρών εισροών. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα κεφάλαια αυτά έχουν προσελκύσει περίπου 583 εκατ. δολάρια μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του κρυπτονομίσματος.

Στα εναλλακτικά crypto ξεχωρίσει η εκρηκτική άνοδος του κρυπτονομίσματος TRUMP με κέρδη, άνω του... 50 % (!) , που σχετίζονται με την ανακοίνωση ενός αποκλειστικού γεύματος στο Mar-a-Lago με την παρουσία του ίδιου του και 18 ακόμα «σούπερ σταρ». Η εκδήλωση, η οποία παρουσιάζεται ως παγκόσμιο συνέδριο κρυπτογράφησης και επιχειρήσεων, προσφέρει συμμετοχή στους πρώτους 297 κατόχους που θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διακράτησης (holding) του token έως τις 10 Απριλίου 2026. Παράλληλα, η αγορά αντέδρασε θετικά στις νέες παροχές του εγχειρήματος World Liberty Financial, το οποίο προσφέρει πλέον προνομιακή πρόσβαση σε στελέχη της ομάδας για επενδυτές που δεσμεύουν μεγάλα ποσά σε tokens.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το Bitcoin ενισχύεται κατά 2,87% στα 72.410,17 δολάρια, το Ethereum κινείται ανοδικά κατά 3,07% στα 2.128,70 δολάρια και το BNB καταγράφει κέρδη 2% στα 668,78 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το XRP ενισχύεται άνοδο 2,45% στα 1,42 δολάρια, το Solana ανεβαίνει ,380% στα 90,45 δολάρια, το HYPE υποχωρεί κατά 0,82% στα 37,31 δολάρια και το LEO TOKEN κερδίζει 0,19% στα 9,04 δολάρια.

Παράλληλα, το Litecoin σημειώνει άνοδο 2,75% στα 56,02 δολάρια, το Polkadot ενισχύεται κατά 0,88% στα 1,52 δολάρια και το TRUMP σημειώνει γιγαντιαίο ράλι με ημερήσια κέρδη 51,45 (!) στα 4,27 δολάρια.

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