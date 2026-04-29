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Ιρανικό ριάλ σε ελεύθερη πτώση: νέο ιστορικό χαμηλό στα 1,8 εκατ. ανά δολάριο
Νομίσματα
14:12 - 29 Απρ 2026

Ιρανικό ριάλ σε ελεύθερη πτώση: νέο ιστορικό χαμηλό στα 1,8 εκατ. ανά δολάριο

Reporter.gr Newsroom
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Το ιρανικό νόμισμα κατέγραψε νέο ιστορικό χαμηλό, με το ριάλ να υποχωρεί την Τετάρτη στο επίπεδο των 1,8 εκατομμυρίων ανά δολάριο, εν μέσω εύθραυστης εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια των πρόσφατων εχθροπραξιών που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, η ισοτιμία είχε εμφανίσει σχετική σταθερότητα, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στον περιορισμό της εμπορικής δραστηριότητας και στη σημαντική μείωση των εισαγωγών. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες το ριάλ επανήλθε σε πτωτική τροχιά, καταγράφοντας τελικά νέο αρνητικό ρεκόρ.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η συνεχιζόμενη αποδυνάμωση του νομίσματος μπορεί να εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις στη χώρα, καθώς η ιρανική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα προϊόντα όπως τρόφιμα, φάρμακα, ηλεκτρονικά είδη και πρώτες ύλες, τα οποία αποτιμώνται σε δολάρια.

Παρά την προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης, η οικονομική πίεση παραμένει έντονη. Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει να περιορίζει δραστικά τα κρατικά έσοδα και την εισροή ξένου συναλλάγματος, διατηρώντας την οικονομία σε καθεστώς ασφυξίας.

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