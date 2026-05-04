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«Φρέναραν» απότομα τα crypto – Το Bitcoin έχασε τη ζώνη των $79.000
Νομίσματα
15:22 - 04 Μάι 2026

«Φρέναραν» απότομα τα crypto – Το Bitcoin έχασε τη ζώνη των $79.000

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin έκοψε ταχύτητα τη Δευτέρα (4/5) μετά το στιγμιαίο του «άλμα» άνω των 80.000 δολαρίων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των ασιατικών αγορών. Έτσι, λίγη ώρα αργότερα άρχισε να υποχωρεί προς τα 79.000 δολάρια, με αποτέλεσμα τελικά να απορριφθεί περαιτέρω και να «παίζει» με οριακά ημερήσια κέρδη γύρω στα 78.760 δολάρια.  

Ο δείκτης CoinDesk 20 Index ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ το Ethereum κατέγραψε άνοδο κοντά στο 1%. Την ίδια ώρα, τα XRP και Solana υποχωρούν, επίσης, στα «κόκκινα», χάνοντας τα πρωινά τους κέρδη.

Σύμφωνα με αναλυτές της Marex, αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη σημασία έχουν τα τεχνικά επίπεδα παρά η γενική αφήγηση της αγοράς.

«Τα 80.000 δολάρια αποτελούν ψυχολογικό όριο. Μια καθαρή διάσπαση και διατήρηση πάνω από αυτό το επίπεδο μετατρέπει την κίνηση σε ανοδικό momentum με περιθώρια περαιτέρω ανόδου. Αντίθετα, μια αποτυχία και υποχώρηση θα διατηρήσει την αγορά στο ίδιο εύρος και θα ενθαρρύνει ρευστοποιήσεις προς τα μέσα των 70.000», ανέφεραν.

«Σε αυτό το σημείο οι επενδυτές παρακολουθούν αν η ζήτηση στην αγορά spot συνεχίζει να στηρίζει τις τιμές ή αν η κίνηση οφείλεται κυρίως σε τοποθετήσεις», σημείωσαν ακόμη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιοι αναλυτές, οι πιθανότητες για μια καθαρή υπέρβαση των 80.000 δολαρίων παραμένουν αυξημένες, χάρη στο θετικό επενδυτικό κλίμα διεθνώς και τις ισχυρές ροές κεφαλαίων.

«Οι βασικοί οδηγοί είναι σαφείς. Οι μετοχές ενισχύονται λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και των ισχυρών αποτελεσμάτων των μεγάλων εταιρειών, και τα κρυπτονομίσματα ακολουθούν αυτή τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Ταυτόχρονα, η θεσμική ζήτηση έχει επιστρέψει δυναμικά», σημείωσαν οι αναλυτές της Marex.

«Οι ισχυρές εισροές σε ETF προς το τέλος της περασμένης εβδομάδας δείχνουν ότι τα μεγάλα κεφάλαια στηρίζουν την προσπάθεια διάσπασης και δεν την εγκαταλείπουν», συμπλήρωσαν.

Τα 11 διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) spot στις ΗΠΑ προσέλκυσαν πάνω από 600 εκατ. δολάρια την Παρασκευή, ανεβάζοντας τις συνολικές εισροές θεσμικών επενδυτών στα 3,29 δισ. δολάρια τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με στοιχεία της SoSoValue.

Αντίστοιχα, η ομάδα ανάλυσης της QCP Capital ανέφερε:

«Οι ροές σε spot ETF παραμένουν υποστηρικτικές, με καθαρές εισροές περίπου 163 εκατ. δολαρίων την περασμένη εβδομάδα. Παρότι υπήρξαν σημαντικές εκροές από 27 έως 29 Απριλίου, πιθανότατα λόγω αναδιαρθρώσεων στο τέλος του μήνα και προσαρμογών σε στρατηγικές arbitrage, η εισροή περίπου 630 εκατ. δολαρίων την Παρασκευή υπεραντιστάθμισε αυτές τις απώλειες».

Κίνδυνοι παρά το θετικό περιβάλλον

Από την άλλη, το ρίσκο δεν έχει εξαφανιστεί, αφού – κατ’ αρχάς – η ανοδική τάση μπορεί να δεχθεί πιέσεις αν ενταθούν εκ νέου οι γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν.

Οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν ακόμη καταλήξει, ενώ οι αγορές ενέργειας παραμένουν ευάλωτες σε εξελίξεις που σχετίζονται με τα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει για επιβολή δασμών σε χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.

«Οι παγκόσμιες αγορές εισέρχονται σε μια πιο κατακερματισμένη φάση, με τις εμπορικές εντάσεις να εντείνονται. Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει την Κίνα για δασμούς 100% αν συνεχίσει να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο, ενώ η Κίνα απαντά αρνητικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος Τραμπ αύξησε τους δασμούς στα ευρωπαϊκά οχήματα στο 25%, εντείνοντας την πίεση στις διατλαντικές σχέσεις», δήλωσε ο Timothy Misir.

Δεύτερος παράγοντας κινδύνου είναι τα συνεχιζόμενα ζητήματα ασφάλειας στον χώρο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi), τα οποία εξακολουθούν να εμποδίζουν την ευρύτερη υιοθέτηση.

Προς το παρόν, πάντως, η εικόνα παραμένει σαφής: οι μετοχές κινούνται ανοδικά, οι εισροές σε ETF αυξάνονται και το Bitcoin επωφελείται από αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον.

Ημερήσιες τάσεις

Λίγο μετά τις 15:00 (ώρα Ελλάδος), το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «παίζει» στα 78.753,54 δολάρια με ανεπαίσθητα πλέον κέρδη της τάξης του 0,03%. Ωστόσο, η κεφαλαιοποίησή του παραμένει σταθερή στα 1,60 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του βρίσκεται πέριξ του 56%.

Την ίδια ώρα, το Ethereum κινείται στα 2.336,88 δολάρια με κέρδη 0,51% και το Solana υποχωρεί κατά 0,19%σ τα 83,94 δολάρια, ενώ το ΒΝΒ κερδίζει 0,56% στα 622,33 δολάρια και το XRP κινείται στο 1,39 δολάριο με -0,11%.

To Dogecoin κρατάει τα κέρδη του με άνοδο 1,65% στο 0,1106 δολάριο, ενώ από την άλλη το Cardano υποχωρεί κατά 0,59% στο 0,2486 δολάριο και το Monero κάνει «βουτιά» της τάξης του 2,44% στα 387,19 δολάρια. Τέλος, το Litecoin κερδίζει 0,14% στα 55,33 δολάρια και το Shiba Inu χάνει 0,47% στο 0,000006789 δολάριο.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς «παίζει» στα 2,699 τρισ. δολάρια με ήπια άνοδο σε 24ωρη βάση της τάξης του 0,10%.

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