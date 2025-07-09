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Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Παραμένουν στο επίκεντρο οι δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ
Χρηματιστήρια
16:45 - 09 Ιουλ 2025

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Παραμένουν στο επίκεντρο οι δασμολογικές κινήσεις του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές της Wall Street κινούνται ανοδικά την Τετάρτη (9/7), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις τελευταίες ενημερώσεις για τους δασμούς από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει κέρδη 0,57% στις 44.494,60 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,59% στις 6.263,313 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,85% στις 20.592,14 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι επενδυτές ήταν σε επιφυλακή κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τρίτης (8/7), καθώς ο Τραμπ ανακοίνωσε νέες δασμολογικές κινήσεις.

Ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,07%, ενώ ο τεχνολογικά βαρύς Nasdaq Composite ενισχύθηκε ελαφρώς κατά 0,03%. Ο Dow των 30 μετοχών υποχώρησε κατά σχεδόν 0,4%. Τα παγκόσμια χρηματιστήρια, ιδίως ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία και ο Kospi στη Νότια Κορέα και ο δείκτης Stoxx 600 στην Ευρώπη, σημείωσαν μέτρια κέρδη μόλις μία ημέρα μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ απότομων δασμών σε 14 χώρες.

Την Τρίτη, ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση στην Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ή παράταση στη δέσμη δασμών που ανακοίνωσε για τις χώρες αυτές, στις οποίες περιλαμβάνονται η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 25% έως 40% και πρόκειται να αρχίσουν την 1η Αυγούστου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη την επιβολή εισφοράς 50% στις εισαγωγές χαλκού και άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα ανακοινωθούν περαιτέρω δασμοί ανά τομέα. Απείλησε το απόγευμα της Τρίτης ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 200% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι θα δώσει «στον κόσμο περίπου ένα, ενάμιση χρόνο» μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

«Η ανακοίνωση των δασμών ήταν μια υπενθύμιση ότι οι αγορές ότι πρέπει να παραμείνουν σε επιφυλακή. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει πετύχει πραγματικά τους στόχους του στο εμπόριο και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μια συνεχή πηγή μεταβλητότητας», δήλωσε ο Scott Helfstein, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Global X.

Εκτός από την παρακολούθηση των περαιτέρω εξελίξεων της δασμολογικής πολιτικής την Τετάρτη, οι συναλλασσόμενοι θα παρακολουθούν τη δημοσίευση των πρακτικών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς από την τελευταία συνεδρίασή της.

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