Κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia

Κερδοφόρα έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη (9/7), με τους επενδυτές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις νέες δασμολογικές ανακοινώσεις του Τραμπ. Παράλληλα, ξεχώρισε η Nvidia, η κεφαλαιοποίηση της οποίας άγγιξε τα 4 τρισ. δολάρια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,49% στα 44.458,30 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με κέρδη 0,57% στα 6.261,27 μονάδες, και ο Nasdaq έπιασε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκε κατά 0,95%, κλείνοντας στις 20.611,34 μονάδες, ωθούμενος από τη Nvidia.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Nvidia διαπραγματεύτηκαν κατά 2% υψηλότερα, καθιστώντας την την πρώτη εταιρεία που έφτασε την κεφαλαιοποίηση των 4 τρισ. δολαρίων. Άλλα μεγάλα ονόματα τεχνολογίας σημείωσαν επίσης άνοδο - συμπεριλαμβανομένων των Meta Platforms, Microsoftκαι Alphabet- υποδηλώνοντας την αναζωπύρωση της όρεξης για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, την Τετάρτη (9/7), ο Τραμπ απέστειλε επιστολές που υπαγορεύουν νέους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ σε προϊόντα από τουλάχιστον έξι ακόμη χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων και του Ιράκ. Αυτό συμβαίνει αφού ο Τραμπ απέστειλε επιστολές που καθόριζαν νέους δασμούς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στους ηγέτες άλλων 14 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση στην Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ή παράταση στη σειρά δασμών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα. Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 20% έως 40% και πρόκειται να αρχίσουν την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη την επιβολή εισφοράς 50% στις εισαγωγές χαλκού και άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα ανακοινωθούν περαιτέρω δασμοί ανά τομέα. Απείλησε το απόγευμα της Τρίτης ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 200% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι θα δώσει «στον κόσμο περίπου ένα, ενάμιση χρόνο» μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

«Η αγορά απλά αποτιμά αυτές τις απειλές για τους δασμούς και υποθέτει ότι υπάρχει περιθώριο για συμφωνίες και διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, σε συνέντευξή του στο CNBC. «Νομίζω ότι η παράταση των προθεσμιών μέχρι την 1η Αυγούστου - και το περιστασιακό σχόλιο ότι οι προθεσμίες αυτές θα μπορούσαν να παραμείνουν περισσότερο - είναι μια παραδοχή ότι υπάρχει όρεξη για σύναψη συμφωνιών».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το συμβόλαιο αργού WTI έμεινε αμετάβλητο στα 68,30 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Brent υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,03% στα 70,13 δολάρια ανά βαρέλι. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,20% στα 3.323,42 δολάρια η ουγγιά.