ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia
Χρηματιστήρια
23:20 - 09 Ιουλ 2025

Κέρδη στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κερδοφόρα έκλεισε η Wall Street την Τετάρτη (9/7), με τους επενδυτές να επικεντρώνουν την προσοχή τους στις νέες δασμολογικές ανακοινώσεις του Τραμπ. Παράλληλα, ξεχώρισε η Nvidia, η κεφαλαιοποίηση της οποίας άγγιξε τα 4 τρισ. δολάρια. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύθηκε κατά 0,49% στα 44.458,30 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με κέρδη 0,57% στα 6.261,27 μονάδες, και ο Nasdaq έπιασε ιστορικά υψηλά, καθώς ενισχύθηκε κατά 0,95%, κλείνοντας στις 20.611,34 μονάδες, ωθούμενος από τη Nvidia.

Συγκεκριμένα, οι μετοχές της Nvidia διαπραγματεύτηκαν κατά 2% υψηλότερα, καθιστώντας την την πρώτη εταιρεία που έφτασε την κεφαλαιοποίηση των 4 τρισ. δολαρίων. Άλλα μεγάλα ονόματα τεχνολογίας σημείωσαν επίσης άνοδο - συμπεριλαμβανομένων των Meta Platforms, Microsoftκαι Alphabet- υποδηλώνοντας την αναζωπύρωση της όρεξης για το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, την Τετάρτη (9/7), ο Τραμπ απέστειλε επιστολές που υπαγορεύουν νέους δασμολογικούς συντελεστές των ΗΠΑ σε προϊόντα από τουλάχιστον έξι ακόμη χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Φιλιππίνων και του Ιράκ. Αυτό συμβαίνει αφού ο Τραμπ απέστειλε επιστολές που καθόριζαν νέους δασμούς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στους ηγέτες άλλων 14 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη, ο πρόεδρος ανέφερε σε ανάρτηση στην Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή ή παράταση στη σειρά δασμών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα. Οι νέοι δασμολογικοί συντελεστές κυμαίνονται από 20% έως 40% και πρόκειται να αρχίσουν την 1η Αυγούστου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης την Τρίτη την επιβολή εισφοράς 50% στις εισαγωγές χαλκού και άφησε να εννοηθεί ότι σύντομα θα ανακοινωθούν περαιτέρω δασμοί ανά τομέα. Απείλησε το απόγευμα της Τρίτης ότι θα επιβάλει δασμούς έως και 200% στα φαρμακευτικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, αλλά δήλωσε ότι θα δώσει «στον κόσμο περίπου ένα, ενάμιση χρόνο» μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί.

«Η αγορά απλά αποτιμά αυτές τις απειλές για τους δασμούς και υποθέτει ότι υπάρχει περιθώριο για συμφωνίες και διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ross Mayfield, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της Baird, σε συνέντευξή του στο CNBC. «Νομίζω ότι η παράταση των προθεσμιών μέχρι την 1η Αυγούστου - και το περιστασιακό σχόλιο ότι οι προθεσμίες αυτές θα μπορούσαν να παραμείνουν περισσότερο - είναι μια παραδοχή ότι υπάρχει όρεξη για σύναψη συμφωνιών».

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το συμβόλαιο αργού WTI έμεινε αμετάβλητο στα 68,30 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το συμβόλαιο Brent υποχώρησε ελαφρώς κατά 0,03% στα 70,13 δολάρια ανά βαρέλι. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,20% στα 3.323,42 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2025 - 23:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

CNN: Όταν ο Τραμπ απειλούσε τον Πούτιν με... βομβαρδισμό της Μόσχας
Ειδήσεις

CNN: Όταν ο Τραμπ απειλούσε τον Πούτιν με... βομβαρδισμό της Μόσχας

«Πύρινος εφιάλτης» στον Ωρωπό με διάσπαρτα μέτωπα – Αναμένεται δύσκολη νύχτα
Ειδήσεις

«Πύρινος εφιάλτης» στον Ωρωπό με διάσπαρτα μέτωπα – Αναμένεται δύσκολη νύχτα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon
Χρηματιστήρια

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon
Χρηματιστήρια

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft
Χρηματιστήρια

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ