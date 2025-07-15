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Alpha Bank: Πάνω από 22.000 παιδιά και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δράσεις του IQonomy τη φετινή σχολική χρονιά
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16:46 - 15 Ιουλ 2025

Alpha Bank: Πάνω από 22.000 παιδιά και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δράσεις του IQonomy τη φετινή σχολική χρονιά

Reporter.gr Newsroom
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Τα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» και «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη» της πρωτοβουλίας IQonomy για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού ταξίδεψαν σε σχολεία της Ελλάδας

Με βασικό στόχο να δημιουργήσει τους υπεύθυνους πολίτες του αύριο, η Alpha Bank υποστήριξε εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία της χώρας, προωθώντας τις οικονομικές δεξιότητες και τη βιωσιμότητα. Με πάνω από 72.000 ωφελούμενους τα τελευταία 4 χρόνια, οι εκπαιδευτικές δράσεις «Αλφαβητάρι Οικονομικών» και «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη» έχουν αγκαλιαστεί από την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες της πρωτοβουλίας IQonomy εντός και εκτός σχολικής αίθουσας.

Όταν τα παιδιά εκπαιδεύονται στο πράσινο επιχειρείν

Με το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη», που συνδιοργανώνεται με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό Science Communication (SciCo), πάνω από 17.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί σε σχολεία της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εργαστήρια και ψηφιακές εκπαιδεύσεις σχετικά με την βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα. Από την Ξάνθη και τα Άγραφα μέχρι την Κρήτη και την Σύμη, η «Κυκλική Οικονομία στην Πράξη» πραγματοποίησε δια ζώσης εργαστήρια με 20 εκπαιδευτικούς και 353 μαθητές και μαθήτριες και ψηφιακές εκπαιδεύσεις στις οποίες συμμετείχαν 225 εκπαιδευτικοί και 16.480 παιδιά.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλοντος, μέσα από αξιοποίηση βιωματικών μεθόδων και νέων τεχνολογίων. Παράλληλα, τα παιδιά βρήκαν τις δικές τους πράσινες λύσεις καταρτίζοντας στο τέλος του προγράμματος επιχειρηματικά σχέδια με βάση τη βιώσιμη οικονομία.

Αποκτώντας βασικές οικονομικές δεξιότητες

Με το «Αλφαβητάρι Οικονομικών», το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με την ActionAid σε όλες τις ελληνικές περιφέρειες, μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εξοικειώθηκαν με βασικούς χρηματοοικονομικούς όρους αναπτύσσοντας παράλληλα τις δεξιότητες τους στη διαχείριση των οικονομικών. Με βιωματική προσέγγιση και έμφαση στη συμμετοχή, το πρόγραμμα τους ενδυναμώνει ώστε να γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες του αύριο.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις στο «Αλφαβητάρι Οικονομικών» ξεκινούν με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι τη φετινή σχολική χρονιά άγγιξαν τους 500. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα «μπαίνει» στις σχολικές αίθουσες, όπου μέσα από διαδραστικές και βιωματικές μεθόδους οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν πολύτιμες γνώσεις και μαθαίνουν πώς να τις εφαρμόζουν στην καθημερινότητα τους. Το 2024-2025 το σύνολο των μαθητών που παρακολούθησαν την εκπαιδευτική αυτή δράση ανήλθε σε σχεδόν 5.000, από σχολεία από κάθε γωνιά της χώρας. Σ’ αυτούς προστέθηκαν και 180 παιδιά που πήραν μέρος στις επιπλέον δράσεις, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Χρήματος και σε συνδυαστικές εκπαιδεύσεις με την Alpha Asset Management.

Το πρόγραμμα «Αλφαβητάρι Οικονομικών» και οι έντυποι οδηγοί του είναι εγκεκριμένοι από το ΙΕΠ και το ΥΠΑΙΘΑ. Επίσης, ανήκει στα υλικά που έχουν περιληφθεί στην Πλατφόρμα Δεξιοτήτων.

Λίγα λόγια για το IQonomy

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της IQonomy, προάγει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό προωθώντας τη βασική οικονομική εκπαίδευση των ομάδων εκείνων τις οποίες ο ΟΟΣΑ έχει αναδείξει ως τις πιο ευάλωτες στο θέμα αυτό, όπως μαθητές και μαθήτριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, γυναίκες και άτομα άνω των 55 ετών. Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας σύγχρονης οικονομικής νοημοσύνης, που εξασφαλίζει σε όλους τους ανθρώπους τις απαιτούμενες δεξιότητες για να αντεπεξέρχονται στα χρηματοοικονομικά θέματα της καθημερινότητάς τους και να υλοποιούν τα οικονομικά σχέδιά τους

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