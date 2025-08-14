ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οριακές διακυμάνσεις στη Wall Street - Άλμα για το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
23:23 - 14 Αυγ 2025

Οριακές διακυμάνσεις στη Wall Street - Άλμα για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street ανέκαμψαν από τα χαμηλά της ημέρας και έκλεισαν με μεικτά πρόσημα την Πέμπτη (14/8), καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε αγορές παρά την αρνητική έκθεση για τον πληθωρισμό χονδρικής.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,02% στις 44.911,26 μονάδες, ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,03% στις 6.468,54 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε ήπια πτώση 0,01% και διαμορφώνεται στις 21.710,67 μονάδες.

Οι κύριοι μέσοι όροι υποχώρησαν νωρίτερα μεσα στην ημέρα, αφού ο δείκτης τιμών παραγωγού του Ιουλίου έδειξε ότι η μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν είναι καθόλου εγγυημένη.

Βεβαίως, ορισμένοι επενδυτές αγνόησαν αυτό το ποσοστό, καθώς η έκθεση έδειξε ότι η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη «διαχείριση χαρτοφυλακίου» και στις αεροπορικές τιμές. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες, τα ποσοστά θα ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις.

Παρά το υψηλότερο ποσοστό πληθωρισμού, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed έδιναν περίπου 91% πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων το Σεπτέμβριο, ελαφρώς χαμηλότερο από την προηγούμενη ημέρα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης απέκλεισαν κάθε πιθανότητα μείωσης κατά μισή μονάδα.

«Φαίνεται αρκετά σαφές σε αυτό το σημείο ότι οι δείκτες τιμών παραγωγού δεν ήταν αρκετοί για να αποτρέψει τη Fed από μια άλλη μείωση ή να την οδηγήσει σε έναν κύκλο μειώσεων», δήλωσε ο Scott Ladner, διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Horizon Investments. «Νομίζω ότι οι άνθρωποι σκέφτονται, ναι, δεν ήταν μια εξαιρετική δημοσίευση του δείκτη τιμών παραγωγού — σίγουρα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να δούμε. Αλλά θα πρέπει να δούμε μερικές ακόμα πριν πιστέψουμε πραγματικά ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον επανεκκίνησης του πληθωρισμού, το οποίο είναι πραγματικά αυτό που μπορεί να βγάλει τη Fed από την πορεία της».

«Άλμα» σχέδον 2% για το πετρέλαιο - Απώλειες για τον χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, να κλείνουν την ημέρα με κέρδη 1,92% και διαμορφώθηκαν στα 66,89 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για το Σεπτέμβριο, ενισχύθηκαν κατά 2,14% στα 63,99 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός υποχωρεί κατά 0,72% και διαμορφώθηκε στα 3,383.90 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 23:32
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά της Λαμπεντούζα
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Ιταλία: Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά της Λαμπεντούζα

Πάτρα: Προσαγωγές δύο ατόμων μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή Μπάλας
Ειδήσεις

Πάτρα: Προσαγωγές δύο ατόμων μετά την αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή Μπάλας

Τραμπ: Νομίζω θα είναι μια καλή συνάντηση με τον Πούτιν - Ακόμα πιο σημαντική η... επόμενη
Ειδήσεις

Τραμπ: Νομίζω θα είναι μια καλή συνάντηση με τον Πούτιν - Ακόμα πιο σημαντική η... επόμενη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»
Ειδήσεις

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων
Χρηματιστήρια

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%
Επιχειρήσεις

Dell: Πώς εξηγείται το ημερήσιο ράλι της μετοχής της άνω του 30%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 22:00

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα με αλυσοπρίονο έξω από σπίτι στον Δρυμό

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:42

Μακρόν: Επείγει να σιγήσουν τα όπλα στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:36

Ιταλία: Συναγερμός για ύποπτο κρούσμα Έμπολα στη Σαρδηνία

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:19

Iran International: Ο Πεζεσκιάν υπέβαλε την παραίτησή του στον Χαμενεΐ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 21:08

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στον Λίβανο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 20:10

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από ισχυρή έκρηξη σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες

Ειδήσεις
31/05/2026 - 19:20

Ορμούζ: Γιατί οι αγορές φοβούνται πως οι ενεργειακές ροές δεν θα επανέλθουν στην «κανονικότητα»

Ειδήσεις
31/05/2026 - 18:55

SoftBank: Επενδύει έως €75 δισ. για δίκτυο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Γαλλία

Πολιτική
31/05/2026 - 18:31

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης συνεχίζει να επιδοτεί την αισχροκέρδεια των διυλιστηρίων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:58

Παρίσι: Ένας νεκρός από τα επεισόδια μετά τον τελικό του Champions League

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:55

Ιράν: Επανεκκίνηση της παραγωγής φυσικού αερίου στο South Pars

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:43

ΔΟΑΕ για Ζαπορίζια: Όποιος επιτίθεται σε πυρηνικούς σταθμούς, παίζει με την φωτιά

Ειδήσεις
31/05/2026 - 17:22

Νέα Σμύρνη: 15χρονος πέθανε από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:48

Λίβανος: Το Ισραήλ κατέβαλε το κάστρο Μποφόρ – «Επιστρέψαμε πιο δυνατοί από ποτέ», λέει ο Νετανιάχου

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:32

Έλληνας τραυματίστηκε σε επεισόδια στην Αλβανία – Παράσταση του ελληνικού ΥΠΕΞ στα Τίρανα

Ειδήσεις
31/05/2026 - 16:25

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Πολιτική
31/05/2026 - 15:55

ΥΠΕΝ για επίθεση με προκηρύξεις: Η προστασία του περιβάλλοντος δεν υπηρετείται με ακρότητες

Πολιτική
31/05/2026 - 15:28

Νυφούδης (ΕΛΑΣ): Η στήριξή μου στον Τσίπρα αποδεικνύει πως δεν έφτιαξε έναν νέο ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ