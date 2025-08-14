Τραγωδία στην Ιταλία: Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοικτά της Λαμπεντούζα
23:05 - 14 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο μεταναστών την Τετάρτη (13/8) στα ανοικτά της Λαμπεντούζα, ενώ 60 επιζώντες μεταφέρθηκαν στην ξηρά, όπως ανακοίνωσε η ιταλική ακτοφυλακή.

Ένα ιταλικό αεροσκάφος εντόπισε ένα αναποδογυρισμένο σκάφος με πτώματα περίπου 23 χιλιόμετρα ανοικτά της Λαμπεντούζα το πρωί της Τετάρτης, πυροδοτώντας επιχείρηση διάσωσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες των διασωθέντων που επικαλείται το Reuters, οι μετανάστες είχαν αναχωρήσει νωρίς το πρωί από την περιοχή της Τρίπολης στη Λιβύη με δύο σκάφη. Το ένα σκάφος άρχισε να γεμίζει νερό, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να μεταφερθούν στο άλλο, το οποίο αργότερα ανατράπηκε σε ταραγμένη θάλασσα. Οι πρώτες εκτιμήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ανέφεραν ότι η ομάδα αριθμούσε περίπου 92 έως 97 άτομα.

Από την αρχή του έτους, 675 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην κεντρική Μεσόγειο προσπαθώντας να διασχίσουν τη θάλασσα από την Αφρική, σύμφωνα με τον Filippo Ungaro, εκπρόσωπο της UNHCR στην Ιταλία.

«Οι επιζώντες που μεταφέρθηκαν στο κέντρο υποδοχής έφτασαν σε σχετικά καλή κατάσταση υγείας. Φυσικά, ήταν εξαντλημένοι και ψυχολογικά αρκετά ταραγμένοι», δήλωσε ο Imad Dalil, επικεφαλής του κέντρου υποδοχής μεταναστών του Ιταλικού Ερυθρού Σταυρού στη Λαμπεντούζα.

Νωρίτερα, ο Ερυθρός Σταυρός ανέφερε ότι συνολικά 56 άνδρες και τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν στην ξηρά μετά το ατύχημα.

Σε δήλωσή της, η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζιόρτζια Μελόνι, εξέφρασε τη θλίψη της για την τραγωδία και είπε ότι αυτή καταδεικνύει την ανάγκη για πιο σκληρά μέτρα για να σταματήσουν οι παράνομες αφίξεις.«Ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε αυτούς τους αδίστακτους διακινητές με τον μόνο δυνατό τρόπο: αποτρέποντας τις παράνομες αναχωρήσεις και διαχειριζόμενοι τις μεταναστευτικές ροές», ανέφερε.

