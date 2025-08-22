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Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ατελείωτο ράλι για τον FTSE 100 με νέο ιστορικό υψηλό
Χρηματιστήρια
19:18 - 22 Αυγ 2025

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Ατελείωτο ράλι για τον FTSE 100 με νέο ιστορικό υψηλό

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών έκλεισαν ανοδικά την Παρασκευή (22/8(, καθώς οι επενδυτές συνέχιζαν να αξιολογούν το πλήρες εύρος της εμπορικής συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αμερική και αυξάνονταν οι ελπίδες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε προσωρινά με άνοδο 0,47%, με τους κορυφαίους κλάδους να είναι τα ορυχεία, τα αυτοκίνητα και ο τουρισμός.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε σε ιστορικό υψηλό για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση στις 9.321,77, προσθέτοντας ακόμη 0,13% την Παρασκευή, και σημειώνοντας την καλύτερη εβδομαδιαία απόδοση από τον Μάιο. Οι βρετανικές μετοχές βρήκαν στήριξη αυτή την εβδομάδα από τα κέρδη στους κλάδους των ορυχείων, του λιανικού εμπορίου και των αμυντικών μετοχών, καθώς και από τα στοιχεία του Δείκτη Διευθυντών Προμηθειών (PMI) της Πέμπτης που έδειξαν την ισχυρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα χρόνο.

Παράλληλα, ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 24.370,24 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,40% στις 7.969,69 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB έκλεισε με κέρδη 0,69% στις 43.310,28 μονάδες, ο ισπανικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,70% στις 15.411,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,50% στις 7.980,23 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι Ευρωαγορές «παρασύρθηκαν» από το καλό κλίμα που επικρατεί στη Wall Street, μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ περί μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο.

Τέλος, οικονομολόγοι της Deutsche Bank ανέφεραν σε σημείωμα της Παρασκευής ότι η ομιλία ήταν πιο χαλαρή από το αναμενόμενο και, ακολουθώντας τα σημάδια του Πάουελ, τώρα αναμένουν μείωση επιτοκίου κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας τον Σεπτέμβριο, με περαιτέρω μειώσεις τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο.

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