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Ifo: Βελτιώθηκε το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τον Αύγουστο
Επιχειρήσεις
10:29 - 03 Σεπ 2025

Ifo: Βελτιώθηκε το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βελτιώθηκε σημαντικά τον Αύγουστο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου ifo. 

Συγκεκριμένα, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ανέβηκε στις -15,5 μονάδες, από -23,0 μονάδες τον Ιούλιο. Ωστόσο, παραμένει σε αρνητικό έδαφος. «Οι θετικές εξελίξεις στην ηλεκτροκίνηση έρχονται σε αντίθεση με τις δύσκολες προοπτικές στο εμπόριο με τις ΗΠΑ», λέει η Anita Wölfl, εμπειρογνώμονας του ifo για τη βιομηχανία.

Τον Αύγουστο, οι εταιρείες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αξιολόγησαν την επιχειρηματική τους κατάσταση ως αισθητά καλύτερη, με τον δείκτη να ανεβαίνει στα -16,9 μονάδες, από -26,8 μονάδες τον Ιούλιο. Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2025 και αυτό φαίνεται να συνεχίζεται: οι εταιρείες είναι σημαντικά πιο ικανοποιημένες με το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών τους τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, παρόλο που εξακολουθεί να βρίσκεται σε αρνητικό έδαφος.

Συνολικά, ο τομέας είναι λιγότερο απαισιόδοξος για τους επόμενους μήνες. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες αυξήθηκαν σε -14,1 μονάδες, από -19,2 μονάδες τον Ιούλιο. Ένας λόγος για αυτό θα μπορούσε να είναι η σημαντική αύξηση των παραγγελιών από την ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο του 2025. Αυτές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο του συνόλου των εξαγωγών της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ωστόσο, αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο τέλος Ιουλίου σχετικά με τη διαφορά με τις ΗΠΑ για τους δασμούς. «Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της αμερικανικής αγοράς για τους γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων και προμηθευτές, οι δασμοί ύψους 15% εξακολουθούν να είναι επώδυνοι», δήλωσε η Wölfl. Ένας δείκτης αυτού είναι οι προσδοκίες για τις εξαγωγές, οι οποίες τον Αύγουστο ήταν -8,8 μονάδες, δηλαδή και πάλι κάπως χειρότερες από τον προηγούμενο μήνα (-5,1 μονάδες).

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