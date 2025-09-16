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Αγορές Ασίας - Ειρηνικού: Νέα υψηλά για Nikkei και Kospi ενόψει Fed
Χρηματιστήρια
09:35 - 16 Σεπ 2025

Αγορές Ασίας - Ειρηνικού: Νέα υψηλά για Nikkei και Kospi ενόψει Fed

Reporter.gr Newsroom
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Ο βασικός δείκτης του Τόκιο, Nikkei 225, ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο των 45.000 μονάδων τη Δευτέρα, οδηγώντας την άνοδο στις αγορές Ασίας-Ειρηνικού, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα στην Ισπανία σημειώνουν θετική πρόοδο.

Οι συνομιλίες επισκιάστηκαν από μια «πλαίσιο-συμφωνία» σχετικά με την αποεπένδυση της κινεζικής TikTok, την οποία ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τη Δευτέρα από τη Μαδρίτη, διευκρινίζοντας ότι οι εμπορικοί όροι έχουν ήδη καθοριστεί. Ο Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συνομιλήσουν την Παρασκευή για τις λεπτομέρειες.

Ο δείκτης Topix της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 0,41% φτάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 3.172,33 μονάδες. Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κατέγραψε δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ρεκόρ μετά την απόφαση της κυβέρνησης να ανακαλέσει την αύξηση του φόρου υπεραξίας μετοχών. Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων ήταν η Kolon Mobility Group (+29,91%), η Il Dong Pharmaceutical (+18,16%) και η εταιρεία ζυμαρικών Nongshim (+16,78%).

Αντίθετα, ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,18%. Στην Αυστραλία, ο ASX/S&P 200 ενισχύθηκε κατά 0,26%. Το Χονγκ Κονγκ με τον Hang Seng Index σημείωσε πτώση 0,13%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 υποχώρησε 0,28%.

Στις ΗΠΑ, οι βασικοί δείκτες έκλεισαν υψηλότερα ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Ο S&P 500 ανέβηκε κατά 0,5% στις 6.615,28 μονάδες, κλείνοντας για πρώτη φορά πάνω από τις 6.600 μονάδες. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ με άνοδο 0,9% στις 22.348,75 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average έκλεισε με μικρή άνοδο 49,23 μονάδων (+0,1%) στις 45.883,45 μονάδες.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 09:41
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