ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές ελέω των τραπεζών - Άνοδος 4,4% για τις μετοχές της Thyssenkrupp
Χρηματιστήρια
19:43 - 16 Σεπ 2025

Πτωτικές τάσεις στις ευρωαγορές ελέω των τραπεζών - Άνοδος 4,4% για τις μετοχές της Thyssenkrupp

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωαγορές κινήθηκαν πτωτικά την Τρίτη (16/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις εξελίξεις στις εμπορικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 1,15% και διαμορφώθηκε στις 550,78 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 1,79% στις 23.324,47 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,88% και έκλεισε στις 9.195,66 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 διολίσθησε κατά 1,00% και διαμορφώθηκε στις 7.818,22 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB κατέγραψε απώλειες της τάξης του 1,18% και έπεσε στις 42.280,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημείωσε πτώση 1,56% στις 15.154,90 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI μειώθηκε κατά 0,37% και έκλεισε στις 7.737,97 μονάδες.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε στο CNBC ότι αναμένει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω εμπορικές συζητήσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου πριν από την εφαρμογή των τιμωρητικών δασμών το Νοέμβριο. «Θα ξανασυναντηθούμε», δήλωσε. «Κάθε μία από αυτές τις συνομιλίες έχει γίνει όλο και πιο παραγωγική. Νομίζω ότι οι Κινέζοι αντιλαμβάνονται πλέον ότι μια εμπορική συμφωνία είναι εφικτή».

Οι παγκόσμιες αγορές παρακολούθησαν, επίσης, στενά τις συνομιλίες στην Ισπανία, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας προχωρούν καλά.

Στον τομέα των εταιρικών ειδήσεων, η Thyssenkrupp ήταν μεταξύ των μετοχών με την υψηλότερη απόδοση στον Stoxx 600, καθώς η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι έλαβε μια μη δεσμευτική προσφορά για τη μονάδα χάλυβα της από την ινδική Jindal Steel. Οι μετοχές της Thyssenkrupp έκλεισαν με άνοδο 4,4%.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Thyssenkrupp AG θα εξετάσει προσεκτικά την προσφορά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική της βιωσιμότητα, τη συνέχιση της πράσινης μεταμόρφωσης και την απασχόληση στις χαλυβουργικές μας εγκαταστάσεις», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.

Μεταξύ των χειρότερων επιδόσεων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα ήταν η γερμανική Commerzbank, με πτώση 4,1%, η γαλλική Societe Generale, με πτώση 3,6% και η ισπανική τράπεζα Caixabank, με πτώση 2,4%.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν έδειξαν ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας παρέμεινε σταθερό στο 4,7% τον Ιούλιο, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο τεσσάρων ετών που είχε φτάσει τον Ιούνιο. Εν τω μεταξύ, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των μέσων αποδοχών — εξαιρουμένων των μπόνους — επιβραδύνθηκε στο 4,8% κατά το τρίμηνο έως τον Ιούλιο, από 5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 19:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Credia Bank: Συμφωνία για το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Credia Bank: Συμφωνία για το 70% της HSBC Μάλτας έναντι 200 εκατ. ευρώ

Intralot: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ
Ανακοινώσεις

Intralot: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του ΚΟΔ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές
Ειδήσεις

Διπλή έρευνα, αλλά... νέα υποψηφιότητα: Ο Φάρατζ προκαλεί επαναληπτικές εκλογές

Τράπεζα της Αγγλίας: Η βρετανική οικονομία κινδυνεύει με ύφεση εάν «σκάσει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Τράπεζα της Αγγλίας: Η βρετανική οικονομία κινδυνεύει με ύφεση εάν «σκάσει» η φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης

Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed
Χρηματιστήρια

Θετικό πρόσημο στις ευρωαγορές με το βλέμμα στραμμένο στη Fed

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν
Χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 10:43

Απογοητευτική πρεμιέρα των μετοχών της SpaceX στον Nasdaq-100

Ανακοινώσεις
08/07/2026 - 10:38

AUSTRIACARD HOLDINGS: Στο 75,29% η συμμετοχή της DNP μετά τις νέες προσφορές μετοχών

Πολιτική
08/07/2026 - 10:37

Καλαφάτης στο Greek Space Tech Forum: Το Διάστημα στην Ελλάδα είναι βιώσιμο business και ελκυστική επένδυση

Πολιτική
08/07/2026 - 10:35

Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας είναι γυμνός... Οι ευαίσθητοι με κατηγορούν για τοξικότητα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:28

Politico: Η υποψηφιότητα Λεπέν βάζει τέλος στα σενάρια διαδοχής από τον Μπαρντελά - Ανησυχία στις Βρυξέλλες

Πολιτική
08/07/2026 - 10:26

Τσίπρας: «Έχω μάθει από τα λάθη μου – Δεν αρκεί να έχεις το δίκιο»

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:25

CNN Fact check: Πέντε ψευδείς ισχυρισμοί του Τραμπ σε μία συνάντηση με τον Ερντογάν

Πολιτική
08/07/2026 - 10:12

Χατζηδάκης: Νομοθετική ρύθμιση για την στήριξη των περιοχών που επλήγησαν από την απολιγνιτοποίηση

Ειδήσεις
08/07/2026 - 10:12

Η Ρωσία επιστρέφει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Λος Άντζελες

Πολιτική
08/07/2026 - 09:59

Μητσοτάκης μετά τις δηλώσεις Τραμπ-Ερντογάν για τα F-35: Να λαμβάνονται υπόψιν οι «ευαισθησίες» όλων των μελών του ΝΑΤΟ

Αναλύσεις
08/07/2026 - 09:58

ΧΑ: Οι 2506 μονάδες αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Χρηματιστήρια
08/07/2026 - 09:49

Πτώση στην Ασία εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/07/2026 - 09:33

Σούπερ μάρκετ: Σε τροχιά νέου ιστορικού ρεκόρ το 2026 - Ο ρόλος του τουρισμού

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/07/2026 - 09:28

Eurobank και Inbank ξεκινούν συνεργασία embedded finance στην Ελλάδα

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:24

Ρούτε: Απολύτως απαραίτητα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:05

Οι λόγοι που επανέφεραν τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή: Τι ισχύει για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
08/07/2026 - 09:04

ifo: Η γερμανική κυβέρνηση μεταφέρει επενδύσεις μεταξύ ταμείων που χρηματοδοτούνται μέσω δανεισμού

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:46

Νέα εποχή για το ελληνικό yachting με το e-Ναυλοσύμφωνο

Σχόλια Αγοράς
08/07/2026 - 08:44

Χρηματιστήριο: Οι καταλύτες για να προσεγγίσει έπειτα από 18 χρόνια τις 2600 μονάδες

Πολιτική
08/07/2026 - 08:40

ΚΕΦΙΜ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004 η νομοθετική συναίνεση στη Βουλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/07/2026 - 08:31

Metlen και Enerwave «κλείδωσαν» τη χωρητικότητα στο Route 2 - Ο ρόλος της Αμφιτρίτης για την εισαγωγή LNG

Ακίνητα
08/07/2026 - 08:20

Κτηματαγορά: Παράταση για τον ΦΠΑ στα νεόδμητα - Σενάρια για κατάργηση του φόρου υπεραξίας

Ναυτιλία
08/07/2026 - 08:12

Η ακτινογραφία της ναυτιλίας των Ελλήνων, που πλέον ξεπερνά τα $180 δισ.

Πολιτική
08/07/2026 - 07:32

Ο Ανδρουλάκης καταθέτει 7 παρεμβάσεις για την αναγέννηση της μικρομεσαίας επιχείρησης

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ