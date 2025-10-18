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HellasFin: Τρίτα γενέθλια της ανόδου του S&amp;P 500 – Θα συνεχίσει;
Χρηματιστήρια
16:02 - 18 Οκτ 2025

HellasFin: Τρίτα γενέθλια της ανόδου του S&P 500 – Θα συνεχίσει;

Reporter.gr Newsroom
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Η τρέχουσα ανοδική αγορά (bull market) του S&P 500 μόλις έκλεισε τρία χρόνια ζωής. Στις 12 Οκτωβρίου 2022, ο δείκτης έβαλε τέλος στην πτωτική του πορεία (bear market), η οποία είχε ξεκινήσει στις 3 Ιανουαρίου 2022, με συνολική πτώση 25,4% - από τις 4797 στις 3577 μονάδες.  

Αυτό αναφέρει άρθρο που συντάχθηκε από το Τμήμα Ερευνών της HellasFin, την ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών με πολυετή εμπειρία στις επενδυτικές συμβουλές και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων.

Με βάση όσα αναφέρονται, από εκείνον τον πυθμένα, ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 83% μέσα σε τρία χρόνια. Η ανάκαμψη αυτή στηρίχθηκε σε:

  • Ανθεκτική καταναλωτική συμπεριφοράκαι υγιή οικονομικά των αμερικανικών νοικοκυριών
  • Ισχυρούς εταιρικούς ισολογισμούςκαι κέρδη-ρεκόρ
  • Αύξηση περιθωρίων κερδοφορίας
  • Υποχώρηση του πληθωρισμούκαιαποκλιμάκωση των επιτοκίωναπό τη FED
  • Αισιοδοξία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι αναλύσεις κάνουν λάθος στους πυθμένες

Όπως συμβαίνει συχνά, η πλειονότητα της οικονομικής κοινότητας είχε εκτιμήσει λανθασμένα ότι επίκειται ύφεση και ότι η πτωτική πορεία θα συνεχιζόταν. Αντίθετα, η αγορά ανέκαμψε δυναμικά.

Είναι ώριμη η αγορά για νέα πτώση;

Οι ανοδικές αγορές δεν τελειώνουν λόγω ηλικίας, αλλά λόγω ύφεσης. Όπως τα μεγάλα πλοία, χρειάζονται χρόνο για να επιβραδύνουν και να αλλάξουν πορεία. Με βάση τις 11 μεταπολεμικές bull markets στις ΗΠΑ, η μέση διάρκεια κυμαίνεται μεταξύ 49 και 59 μηνών.

Ιστορικά, υπάρχουν 4 ανοδικές αγορές με παρόμοια ισχύ:

Περίοδος

Διάρκεια

Απόδοση

1949–1956

71 μήνες

+158%

1982–1987

58 μήνες

+136%

1990–2000

109 μήνες

+314%

2009–2020

83 μήνες

+116%

Η τρέχουσα αγορά, με 36 μήνες και 83% απόδοση, δείχνει ότι υπάρχει περιθώριο συνέχισης για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο.

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Εκτίμηση για το μέλλον

Υπό την προϋπόθεση ότι αποφεύγεται η ύφεση στις ΗΠΑ και ότι η προβλεπόμενη αύξηση κερδοφορίας 14% για το 2026 παραμένει αμετάβλητη, η HellasFin εκτιμά ότι:

  • Ο S&P 500 θα συνεχίσει την άνοδό του στο υπόλοιπο του 2025, φτάνοντας περίπου τις 6900 μονάδες
  • Για το 2026, με εκτιμώμενη αύξηση κερδοφορίας 13%, ο δείκτης μπορεί να φτάσει τις 8000 μονάδες
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