Ανοδική πρεμιέρα στις ασιατικές αγορές με ώθηση από την Κίνα

Το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.
Η ασιατική υπερδύναμη διατήρησε επίσης αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού, σύμφωνα με τις προσδοκίες, με το επιτόκιο για δάνεια ενός έτους να παραμένει στο 3%.
Ο Δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε πάνω από 2%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,74%.
Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ανέβηκε σχεδόν 3%, ξεπερνώντας τις 49.000 μονάδες για πρώτη φορά, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την επίτευξη συμφωνίας για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και του Κόμματος Αποκατάστασης της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το NHK που επικαλείται πηγές.
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,36% αφού κατέγραψε ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq αυξήθηκε κατά 1,13%.
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ξεκίνησε την ημέρα με πτώση 0,1%.
Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών
- S&P/ASX 200: 9.031,90 | +36,60 | +0,41%
- Hang Seng Index: 25.774,95 | +527,85 | +2,09%
- KOSPI Index: 3.804,93 | +56,04 | +1,49%
- NIFTY 50: 25.830,90 | +121,05 | +0,47%
- Shanghai (SSEC): 3.855,501 | +15,746 | +0,41%