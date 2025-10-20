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Ανοδική πρεμιέρα στις ασιατικές αγορές με ώθηση από την Κίνα
Χρηματιστήρια
09:27 - 20 Οκτ 2025

Ανοδική πρεμιέρα στις ασιατικές αγορές με ώθηση από την Κίνα

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά άνοιξαν οι αγορές της Ασίας τη Δευτέρα (20/10) με ώθηση από τα μάκρο της Κίνας. 

Το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 4,8% την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η ασιατική υπερδύναμη διατήρησε επίσης αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού, σύμφωνα με τις προσδοκίες, με το επιτόκιο για δάνεια ενός έτους να παραμένει στο 3%.

Ο Δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ ενισχύθηκε πάνω από 2%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 σημείωσε άνοδο 0,74%.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ανέβηκε σχεδόν 3%, ξεπερνώντας τις 49.000 μονάδες για πρώτη φορά, ενώ ο Topix ενισχύθηκε κατά 2%, μετά την επίτευξη συμφωνίας για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού μεταξύ του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος και του Κόμματος Αποκατάστασης της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το NHK που επικαλείται πηγές.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,36% αφού κατέγραψε ιστορικό υψηλό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq αυξήθηκε κατά 1,13%.

Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας ξεκίνησε την ημέρα με πτώση 0,1%.

Συνοπτική εικόνα των βασικών δεικτών

  • S&P/ASX 200: 9.031,90 | +36,60 | +0,41%
  • Hang Seng Index: 25.774,95 | +527,85 | +2,09%
  • KOSPI Index: 3.804,93 | +56,04 | +1,49%
  • NIFTY 50: 25.830,90 | +121,05 | +0,47%
  • Shanghai (SSEC): 3.855,501 | +15,746 | +0,41%
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