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Ευρωαγορές: Μπερδεμένοι οι επενδυτές αναμένουν τα εταιρικά αποτελέσματα για να ενισχυθεί το κλίμα
Χρηματιστήρια
11:10 - 24 Οκτ 2025

Ευρωαγορές: Μπερδεμένοι οι επενδυτές αναμένουν τα εταιρικά αποτελέσματα για να ενισχυθεί το κλίμα

Reporter.gr Newsroom
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Οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής 24/10 με θετικό πρόσημο, εν μέσω ενός κύματος ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, αλλά λίγο αργότερα το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αντιστράφηκε και - πλέον- οι περισσότεροι δείκτες κινούνται σε αρνητικό έδαφος. 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο στο άνοιγμα του αλλά λίγο αργότερα δείχνει να χάνει τη δυναμική του παρουσιάζοντας απώλειες 0,08% στις 573.96 μονάδες.

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE «παίζει» στις 9.581,55 μονάδες με κέρδη 0,06%, ενώ ο γαλλικός CAC διαπραγματεύεται στις 8.194,29 μονάδες εμφανίζοντας απώλειες της τάξης του 0,42% και ο γερμανικός DAX χάνει 0,23% στις 24.164,18 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ χάνει κατά 0,20% στις 42.298,00 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει απώλειες 0,29% στις 15.771,50 μονάδες.

Με την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων σε πλήρη εξέλιξη, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους σε μια σειρά από εταιρικές ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα, μεταξύ των οποίων της Saab, της ENI, της Sanofi, της Volvo Group και της Porsche.

Καλύτερα των προσδοκιών τα αποτελέσματα της NatWest

Η βρετανική τράπεζα NatWest ανακοίνωσε νωρίς το πρωί προ φόρων κέρδη ύψους 2,18 δισ. λιρών (2,9 δισ. δολάρια) για το τρίτο τρίμηνο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που έκαναν λόγο για 1,84 δισ. λίρες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν καθαρά έσοδα από τόκους 3,3 δισ. λιρών, σε συμφωνία με τις προβλέψεις της LSEG. Η τράπεζα αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τα ετήσια έσοδα του 2025 σε 16,3 δισ. λίρες, από λίγο πάνω από 16 δισ. προηγουμένως, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά περίπου 3,4% μετά την ανακοίνωση.

Εταιρικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη

Τα στοιχεία που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή περιλαμβάνουν τον Σύνθετο Δείκτη PMI της Ευρωζώνης (HCOB Eurozone Composite PMI), καθώς και επιμέρους στοιχεία PMI από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Την Πέμπτη, οι Airbus, Leonardo και Thales ανακοίνωσαν τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των δορυφόρων και του διαστήματος, δημιουργώντας έναν «κορυφαίο ευρωπαϊκό παίκτη στο διάστημα», σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστούν το Starlink του Ίλον Μασκ.

Παράλληλα, οι μετοχές των Kering (ιδιοκτήτρια του οίκου Gucci) και Volvo Cars σημείωσαν ισχυρή άνοδο μετά τα αποτελέσματά τους της Πέμπτης, κλείνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 8,7% και 39% αντίστοιχα.

Η Volvo Cars, που ανήκει στην κινεζική Geely Holding, ανακοίνωσε λειτουργικά κέρδη για την περίοδο Ιουλίου–Σεπτεμβρίου ύψους 6,4 δισ. σουηδικών κορωνών (680,4 εκατ. δολάρια), ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών και βελτιωμένα σε σχέση με τα 5,8 δισ. κορώνες της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η μετοχή της σημείωσε τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο στην ιστορία της.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και διεθνείς αγορές

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νέα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σε μια σπάνια στιγμή σύμπλευσης μέσα σε μια κατά τα άλλα δύσκολη χρονιά για τις σχέσεις των δύο πλευρών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις εξελίξεις γύρω από τους δασμούς στον Καναδά, μετά τη μετάδοση διαφημιστικού μηνύματος της επαρχιακής κυβέρνησης του Οντάριο, που περιείχε παλιό απόσπασμα του πρώην προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν με επικριτικά σχόλια για τους δασμούς. Η διαφήμιση προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι τερματίζει όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τον Καναδά.

Στην Ασία, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας κατέγραψε ιστορικό υψηλό την Παρασκευή, εν μέσω ευρύτερης ανόδου στις αγορές της περιοχής, μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Αναμονή για τα στοιχεία πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Τέλος, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ (futures) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ανακοίνωση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) για τον Σεπτέμβριο, η οποία θα δημοσιοποιηθεί σήμερα.

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