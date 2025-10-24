Η ρωσική οικονομία «φρενάρει»: Μείωση επιτοκίων και προειδοποίηση για στασιμότητα το 2026

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας ανακοίνωσε την Παρασκευή μείωση του βασικού επιτοκίου της και δήλωσε ότι η ανάπτυξη έχει επιβραδυνθεί σχεδόν στο μηδέν, καθώς η οικονομία λυγίζει υπό το βάρος του κόστους της εκστρατείας στην Ουκρανία και των δυτικών κυρώσεων.

Σύμφωνα με το AP, ανακοινώνοντας μείωση του κόστους δανεισμού στο 16,5 % από 17 %, η τράπεζα δήλωσε ότι η ανάπτυξη θα είναι χαμηλότερη και ο πληθωρισμός υψηλότερος για μεγαλύτερο διάστημα απ’ ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.

Η Μόσχα έχει αυξήσει δραστικά τις στρατιωτικές δαπάνες της για να χρηματοδοτήσει την εκστρατεία της εναντίον της Ουκρανίας — δαπάνες που τροφοδότησαν δύο χρόνια ταχείας ανάπτυξης, αλλά τώρα ασκούν πίεση στην οικονομία.

«Η οικονομία θα εξέλθει από την υπερθερμασμένη της κατάσταση κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους», δήλωσε η διοικήτρια Έλβιρα Ναμπιούλινα σε συνέντευξη Τύπου, αναφερόμενη στην περίοδο ταχείας ανάπτυξης που εδώ και καιρό προειδοποιεί ότι δεν είναι βιώσιμη.

Η τράπεζα μείωσε την πρόβλεψή της για την οικονομική ανάπτυξη φέτος στο 0,5 % έως 1 %, από 1–2 % που προέβλεπε προηγουμένως.

Οι επιχειρήσεις έχουν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες για τα υψηλά επιτόκια δανεισμού, υποστηρίζοντας ότι αποδυναμώνουν την ανάπτυξη και επιβαρύνουν την οικονομία.

Η Ναμπιούλινα παραδέχθηκε ότι «η κατάσταση για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιδεινώνεται», αλλά υπερασπίστηκε τα υψηλά επιτόκια ως αναγκαίο μέτρο για τη μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος τον Οκτώβριο παρέμενε πάνω από 8 %, δηλαδή το διπλάσιο του στόχου της κεντρικής τράπεζας.

«Η κεντρική τράπεζα ουσιαστικά δηλώνει ότι το επόμενο έτος μπορεί να δούμε πολύ σοβαρή οικονομική στασιμότητα», έγραψε ο ανεξάρτητος οικονομολόγος Ευγένι Κόγκαν σε ανάρτησή του στο Telegram μετά την απόφαση.

Υπενθυμίζεται ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης έχει ασκήσει πίεση στα ήδη τεταμένα δημόσια οικονομικά της Ρωσίας, και το Κρεμλίνο αναζητά τρόπους να αντλήσει χρήματα από πολίτες και επιχειρήσεις για να καλύψει ένα δημοσιονομικό έλλειμμα που ανέρχεται μέχρι στιγμής σε περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών έχει προτείνει την αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 22 % από 20 % από το επόμενο έτος.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε ότι αναμένει η αύξηση του ΦΠΑ, καθώς και η άνοδος των τιμών της βενζίνης – αποτέλεσμα των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια – να ωθήσουν τον πληθωρισμό προς τα πάνω.

Επιπλέον, οι εμπορικές εντάσεις μετά την επιβολή αυστηρών δασμών από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου επέστρεψε στην εξουσία φέτος, καθώς και η αυξημένη πίεση των δυτικών κυρώσεων λόγω της επίθεσης στην Ουκρανία, ενδέχεται επίσης να τροφοδοτήσουν νέες αυξήσεις τιμών.

Σημειώνεται ότι την Τετάρτη (22/10), οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ορισμένα από τα πιο σκληρά μέτρα μέχρι σήμερα κατά του ρωσικού ενεργειακού τομέα, επιβάλλοντας κυρώσεις στους δύο μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου της Ρωσίας, τη Rosneft και τη Lukoil, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να την αναγκάσουν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.