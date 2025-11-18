Πτώση στις ασιατικές αγορές – Nikkei και Kopsi ηγήθηκαν των απωλειών
09:51 - 18 Νοε 2025

Οι αγορές της Ασίας–Ειρηνικού υποχώρησαν την Τρίτη (18/11), με τους ιαπωνικούς και νοτιοκορεατικούς δείκτες αναφοράς να ηγούνται των απωλειών, μετά τη διολίσθηση των τεχνολογικών μετοχών στη Wall Street.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225 σημείωσε χηρή βουτιά 3,17% στις 48.728,50 μονάδες. Την ίδια στιγμή, στη Νότια Κορέα, ο Kospi έκλεισε με ζημιές 3,32% στις 3.953,62 μονάδες.

Παράλληλα, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ μαζεύτηκε κατά 1,82% στις 25.877 μονάδες, ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,81% στις 3.939,81 μονάδες και ο SZSE Component έκλεισε με απώλειες 0,92% στις 13.080,49 μονάδες. Ο αυστραλιανός δείκτης S&P/ASX 200 κατέγραψε πτώση 1,94% στις 8.469,10 μονάδες.

Σημειώνεται ακόμη, ότι οι αποδόσεις των 20ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 4 μονάδες βάσης στο 2,78%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 1999, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων αυξήθηκαν περίπου κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,751%.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 10:08
