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Ευρωαγορές: Άνοιγμα του Δεκέμβρη με πτώση - Σημαντική υποχώρηση για τη μετοχή της Airbus
Χρηματιστήρια
20:10 - 01 Δεκ 2025

Ευρωαγορές: Άνοιγμα του Δεκέμβρη με πτώση - Σημαντική υποχώρηση για τη μετοχή της Airbus

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές αγορές, αν και παραδοσιακά τον Δεκέμβριο παρουσιάζουν κέρδη, ξεκίνησαν την φετινή πρώτη ημέρα (1/12) με πτώση, καθώς οι μετοχές της Airbus υποχώρησαν πάνω από 5%. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη συνεδρίαση 0,20% χαμηλότερα στις 575,28 μονάδες, με τις περισσότερες αγορές και τους περισσότερους κλάδους σε αρνητικό έδαφος.

Συνοπτική εικόνα των κυριότερων ευρωπαϊκών δεικτών:

Γερμανικός DAX: 23.597,44 μονάδες, - 1,00%

Γαλλικός CAC 40: 8.097,00 μονάδες, - 0,32%

Βρετανικός FTSE 100: 9.702,53 μονάδες, - 0,18%

Ιταλικός MIB: 43.259,48, - 0,22%

Ισπανικός IBEX 35: 16.389,00 μονάδες, + 0,11%

Οι περιφερειακές αγορές έκλεισαν υψηλότερα την προηγούμενη Παρασκευή, κλείνοντας έναν δύσκολο μήνα για τις μετοχές, καθώς ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης επέστρεψαν στο προσκήνιο. Η αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική επηρέασε επίσης το επενδυτικό κλίμα τον Νοέμβριο, αλλά πλέον οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της 9-10 Δεκεμβρίου, με πιθανότητα 87,4% για μείωση κατά τέταρτο ποσοστιαίας μονάδας, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Η Κεντρική Τράπεζα της Βρετανίας παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της Fed για πιθανά αντίκτυπα. Η Megan Greene, μέλος της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της BoE, τόνισε ότι περίπου οι μισές κινήσεις στην καμπύλη επιτοκίων της Βρετανίας προέρχονται από το εξωτερικό. Η BoE δεν έχει δεσμευτεί για μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, δεδομένων των επίμονων πληθωριστικών κινδύνων, της αύξησης μισθών πάνω από τον στόχο, της αδυναμίας της αγοράς εργασίας και της αργής κατανάλωσης.

Στο χρηματιστήριο, οι ευρωπαϊκές μετοχές άμυνας σημείωσαν πτώση, με επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για πιθανή ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία. Η Rheinmettal υποχώρησε 2,2%, η Renk 4,7% και η Hensoldt 3,1%. Ο Αμερικανός Ειδικός Απεσταλμένος Steve Witkoff ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Vladimir Putin και άλλους αξιωματούχους. Οι συνομιλίες έρχονται μετά την έγκριση από την Ουκρανία, κατ’ αρχήν, ενός 19-σημειακού ειρηνευτικού σχεδίου υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων και οι μετοχές εταιρειών εξόρυξης κατέγραψαν άνοδο. Η Fresnillo ενισχύθηκε κατά 7%, με τον χρυσό να φτάνει σε υψηλό εξαμήνου. Άλλες εταιρείες, όπως η Anglo American και η Glencore, σημείωσαν επίσης κέρδη. Οι τιμές spot του χρυσού διαμορφώθηκαν στα 4.237,89 δολάρια, αυξημένες κατά 0,18%.

Αντίθετα, οι μετοχές της Airbus έκλεισαν 5,8% χαμηλότερα, μετά την ταχεία ενημέρωση του λογισμικού πτήσεων του στόλου A320, χωρίς να προκληθούν σημαντικές διαταραχές στις πτήσεις.



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