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Πώς μετέβαλλαν οι γεωπολιτικές αλλαγές του 2025 τον χρηματιστηριακό χάρτη – Το ράλι των αμυντικών μετοχών
Χρηματιστήρια
21:00 - 19 Δεκ 2025

Πώς μετέβαλλαν οι γεωπολιτικές αλλαγές του 2025 τον χρηματιστηριακό χάρτη – Το ράλι των αμυντικών μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 καταγράφεται ήδη ως χρονιά-ορόσημο για την παγκόσμια αμυντική βιομηχανία. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι και –κυρίως– η θεσμική στροφή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ προς τον επανεξοπλισμό δημιούργησαν ένα περιβάλλον πρωτοφανούς χρηματιστηριακής ανόδου για τις μετοχές του αμυντικού τομέα. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Rheinmetall: ο καθρέφτης του ευρωπαϊκού επανεξοπλισμού

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της γερμανικής Rheinmetall, η οποία εξελίχθηκε σε σύμβολο της νέας ευρωπαϊκής στρατιωτικής πολιτικής. Η μετοχή της εκτινάχθηκε από τα 648,80 ευρώ στις 16 Δεκεμβρίου 2024 στα 1.509 ευρώ μέσα σε ένα έτος, καταγράφοντας ετήσια άνοδο περίπου 132,6%, ποσοστό που αποτυπώνει τη μεταμόρφωση της εταιρείας σε βασικό προμηθευτή πυρομαχικών, αρμάτων μάχης και χερσαίων συστημάτων για την Ευρώπη.

Η Rheinmetall βρέθηκε στο επίκεντρο των εξοπλιστικών προγραμμάτων μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και παραμένει βασικός ωφελημένος από τη μαζική αναπλήρωση αποθεμάτων πυρομαχικών και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών στρατών. Η χρηματιστηριακή της πορεία δεν αντανακλά μια συγκυριακή κρίση, αλλά μια δομική αλλαγή στη στρατηγική ασφάλειας της Γερμανίας, η οποία μεταρρύθμισε το περιβόητο «φρένο χρέους» τον περασμένο Μάρτιο ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αυξημένο δημοσιονομικό βάρος που προκαλούν οι αμυντικές δαπάνες.

Leonardo: από περιφερειακός παίκτης σε χρηματιστηριακό πρωταγωνιστή

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν η πορεία της ιταλικής Leonardo. Η μετοχή της εταιρείας από τα 20,26 ευρώ εκτοξεύθηκε στα 46,27 ευρώ μέσα σε ένα έτος, σημειώνοντας ετήσια άνοδο περίπου 128,4% και σχεδόν υπερδιπλασιάζοντας την αξία της. Ο όμιλος, με ισχυρή παρουσία σε ελικόπτερα, ραντάρ, ηλεκτρονικά συστήματα και κυβερνοάμυνα, ευνοήθηκε από τις αυξημένες παραγγελίες τόσο από κράτη-μέλη της ΕΕ όσο και από το ΝΑΤΟ.

BAE Systems και Airbus: σταθερή άνοδος με φόντο τα κρατικά συμβόλαια

Η BAE Systems, ο μεγαλύτερος αμυντικός όμιλος της Ευρώπης, κατέγραψε ετήσια άνοδο 38,1%, με τη μετοχή της να ενισχύεται από τις 1.197 λίρες στις 1.653 λίρες. Η εταιρεία επωφελείται από τη σταθερότητα των βρετανικών και νατοϊκών συμβολαίων, αλλά και από το γεγονός ότι θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο» για επενδυτές σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης.

Παράλληλα, η Airbus, μέσω του τομέα Defence & Space, ενίσχυσε τη θέση της ως βασικός πυλώνας της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. Η μετοχή της κατέγραψε ετήσια άνοδο περίπου 22,2%, καθώς ενισχύθηκε από τα 157,86 ευρώ στις 16/12/24 στα 192,96 ευρώ ένα έτος μετά, αντανακλώντας τη διπλή ώθηση από την πολιτική αεροπορία και τις αμυντικές και διαστημικές δραστηριότητες.

Η εικόνα στις ΗΠΑ: διαφορετικές ταχύτητες

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η εικόνα ήταν πιο ανομοιογενής. Η RTX Corporation ξεχώρισε, καταγράφοντας ετήσια άνοδο 51,8%, με τη μετοχή της να ανεβαίνει από τα 118,11 δολάρια τον Δεκέμβριο του 2024 στα 179,34 δολάρια στις 16/12/2025. Η αυξημένη ζήτηση για αντιαεροπορικά και πυραυλικά συστήματα κατέστησε την RTX έναν από τους μεγάλους κερδισμένους της χρονιάς.

Αντίθετα, η Lockheed Martin, παρά το τεράστιο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και την κυριαρχία της στα μαχητικά F-35, κατέγραψε ήπια ετήσια πτώση περίπου 3,2%, με τη μετοχή της να υποχωρεί από τα 491,65 δολάρια στα 475,94 δολάρια. Η συγκρατημένη αυτή εικόνα αποδίδεται στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της αμυντικής έκρηξης είχε ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές.

Η Boeing κινήθηκε θετικά, με ετήσια άνοδο περίπου 19,2%, καθώς η μετοχή της ενισχύθηκε από τα 173,17 δολάρια στα 206,44 δολάρια. Το αμυντικό της σκέλος λειτούργησε ως αντίβαρο στα προβλήματα της πολιτικής αεροπορίας.

ReArm Europe, SAFE και ΝΑΤΟ: Οι θεσμικοί καταλύτες

Κοινός παρονομαστής για όλες αυτές τις κινήσεις ήταν η θεσμική στροφή της Δύσης στον επανεξοπλισμό, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ανησυχίες πολλών κρατών για περαιτέρω επεκτατικές τάσεις του Κρεμλίνου, τη στιγμή που ο αμερικανικός παράγοντας αποστασιοποιείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το πρόγραμμα ReArm Europe, το χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE για κοινές αμυντικές προμήθειες και –κυρίως– η συμφωνία των μελών του ΝΑΤΟ στη Σύνοδο της Χάγης τον Ιούνιο για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ λειτούργησαν ως ισχυροί καταλύτες για τις αγορές.

Οι επενδυτές αντιλαμβάνονται πλέον ότι η άνοδος των αμυντικών μετοχών δεν αποτελεί πρόσκαιρο φαινόμενο, αλλά αντανάκλαση μιας νέας γεωπολιτικής κανονικότητας. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε μόνιμο επενδυτικό στοίχημα – και οι αριθμοί του 2025 δείχνουν ότι οι αγορές έχουν ήδη πάρει θέση.

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