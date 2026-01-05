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Ανοδικό ξέσπασμα για τις μετοχές πετρελαίου, με το βλέμμα στη Βενεζουέλα
Χρηματιστήρια
13:48 - 05 Ιαν 2026

Ανοδικό ξέσπασμα για τις μετοχές πετρελαίου, με το βλέμμα στη Βενεζουέλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών έχουν πάρει την ανηφόρα με αφορμή τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Το πετρέλαιο βρίσκεται στο επίκεντρο των επιδιώξεων του Ντόναλντ Τραμπ και οι traders ενεργούν αναλόγως. Μπορεί οι τιμές σε πρώτη φάση να πέφτουν, ωστόσο, η εικόνα στα χρηματιστήρια είναι διαφορετική.

Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων στις προσυνεδριακές συναλλαγές είναι οι Halliburton (HAL) και SLB (SLB), οι οποίες αυξήθηκαν και οι δύο κατά 8% το πρωί της Δευτέρας (5/1). Οι μετοχές της Chevron (CVX), η οποία δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα υπό αμερικανική εξαίρεση, είναι επίσης μπροστά κατά 7%, ενώ οι Conoco Phillips (COP) και Valero (VLO) σημείωσαν άνοδο 6%.

Άλλες εταιρείες που έχουν κέρδη είναι οι Marathon Petroleum (MPC), Occidental Petroleum (OXY) και Exxon Mobil (XOM).

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