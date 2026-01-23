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Bofa: Ιστορικό ρεκόρ αισιοδοξίας για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Συνυπογράφουν Goldman Sachs και HSBC
Χρηματιστήρια
14:56 - 23 Ιαν 2026

Bofa: Ιστορικό ρεκόρ αισιοδοξίας για τις ευρωπαϊκές μετοχές - Συνυπογράφουν Goldman Sachs και HSBC

Reporter.gr Newsroom
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Η αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές μετοχές σκαρφάλωσε σε ιστορικό επίπεδο, με το καθαρό ποσοστό να φτάνει το 95%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 92% τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με έρευνα της Bank of America σε Ευρωπαίους διαχειριστές κεφαλαίων.

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα ισχυρές προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, το ενδιαφέρον των επενδυτών για κυκλικούς κλάδους και τη σταθερή προτίμηση της Γερμανίας ως χώρα-στόχο για τοποθετήσεις.

Οι προσδοκίες για την παγκόσμια ανάπτυξη στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021

Καθαρό 38% των ερωτηθέντων προβλέπει ισχυρότερη παγκόσμια οικονομία τους επόμενους 12 μήνες, από 18% τον προηγούμενο μήνα, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021.

Το 64% εκτιμά ότι οι πολιτικές των ΗΠΑ θα έχουν θετική επίδραση στην παγκόσμια ανάπτυξη – το μεγαλύτερο ποσοστό από την ορκωμοσία του Τραμπ. Η έρευνα αναδεικνύει τον ισχυρό Αμερικανό καταναλωτή ως τον κυριότερο παράγοντα ανάπτυξης, μπροστά από τα κινεζικά μέτρα τόνωσης.

Σχετικά με την Κίνα, 31% των συμμετεχόντων προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης (υψηλό ενός έτους), ενώ 46% αναμένει στασιμότητα. Ο ενθουσιασμός για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη υποχώρησε για πρώτη φορά μετά από πέντε μήνες, αλλά η δημοσιονομική τόνωση στη Γερμανία ενισχύει την αισιοδοξία, με καθαρό 64% να προβλέπει ισχυρότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Υποχώρηση των ανησυχιών για τον πληθωρισμό

Το 49% των επενδυτών θεωρεί το σενάριο «no landing» ως το πιο πιθανό για την παγκόσμια οικονομία – η πρώτη πλειοψηφία στον τρέχοντα κύκλο – μπροστά από τα σενάρια «soft landing» (44%) και «hard landing» (5%).

Καθαρό 3% αναμένει πτώση του παγκόσμιου πληθωρισμού τους επόμενους 12 μήνες, η υψηλότερη ένδειξη αποπληθωριστικής τάσης από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Το 31% των επενδυτών προβλέπει ότι οι αγορές θα κινηθούν σε περιβάλλον «goldilocks» (ισχυρή ανάπτυξη και υποχώρηση πληθωρισμού).

Ιστορική αισιοδοξία για τις μετοχές, με τα μετρητά να μειώνονται ξανά

Η αισιοδοξία για τις ευρωπαϊκές μετοχές αγγίζει ιστορικά επίπεδα, με 95% να προβλέπει άνοδο τους επόμενους 12 μήνες, ενώ η βραχυπρόθεσμη αισιοδοξία υποχώρησε ελαφρά, με 74% να αναμένει άμεσα κέρδη από 81%.

Οι επενδυτές μειώνουν τα μετρητά σε χαμηλό 12ετίας (2,8%) για την Ευρώπη και σε ιστορικό χαμηλό (3,2%) παγκοσμίως. Παράλληλα, αυξάνουν την υπέρβαση στις ευρωπαϊκές μετοχές, περιμένοντας να υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών τον επόμενο χρόνο.

Τεχνολογία και τράπεζες οι μεγαλύτερες υπερβάσεις ανά κλάδο

Η τεχνολογία αναδεικνύεται ως ο κλάδος με τη μεγαλύτερη υπέρβαση, ακολουθούμενη από τις τράπεζες και την υγεία. Οι δύο πρώτοι συγκαταλέγονται στους κλάδους με τη μεγαλύτερη αύξηση θέσεων φέτος (δεύτεροι μόνο μετά τα ορυχεία). Οι επενδυτές αναμένουν ότι οι υλικά και χρηματοοικονομικά θα αποδώσουν καλύτερα τον επόμενο χρόνο, ενώ η Γερμανία παραμένει η πιο αγαπητή χώρα για επενδύσεις.

«Άλμα» 4% στις ευρωαγορές προβλέπουν Goldman Sachs και HSBC

Οι ευρωπαϊκές αγορές μετοχών δείχνουν ικανές να απορροφήσουν τις πιέσεις που προκύπτουν από τις εμπορικές αντιπαραθέσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι μακροοικονομικές προοπτικές παραμείνουν ευνοϊκές, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg.

Συγκεκριμένα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο δείκτης Stoxx Europe 600 μπορεί να καταγράψει άνοδο της τάξης του 4% έως το τέλος του έτους, σε σχέση με το επίπεδο των 626 μονάδων στο οποίο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Τετάρτης. Παρά το γεγονός ότι οι αποτιμήσεις είναι ήδη αυξημένες και οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι παραμένουν στο προσκήνιο, τόσο η Goldman Sachs όσο και η HSBC αναθεώρησαν ανοδικά τους στόχους τους σε σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου.

Το θετικό κλίμα στηρίζεται κυρίως στις προσδοκίες για σταθερή οικονομική μεγέθυνση και βελτίωση της εταιρικής κερδοφορίας, στη χαλαρότερη νομισματική πολιτική, καθώς και στην επιτάχυνση των δημοσιονομικών δαπανών.

Η HSBC εμφανίζεται η πλέον αισιόδοξη μεταξύ των οίκων, ανεβάζοντας τον στόχο της για τον δείκτη στις 670 μονάδες από 640 προηγουμένως, κάτι που μεταφράζεται σε δυνητική άνοδο περίπου 11%.

Αντίθετα, μόλις τρεις από τους συνολικά 18 αναλυτές που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν ότι υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης της αγοράς κατά περίπου 4% ή και περισσότερο, με τις TFS Derivatives, Bank of America και Société Générale να υιοθετούν πιο επιφυλακτική στάση.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 15:17
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