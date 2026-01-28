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Πτώση στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε εταιρικά αποτελέσματα και Fed
Χρηματιστήρια
19:09 - 28 Ιαν 2026

Πτώση στις ευρωαγορές με το βλέμμα σε εταιρικά αποτελέσματα και Fed

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν τη συνεδρίαση της Τετάρτης (28/1) σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές στην περιοχή παρακολουθούσαν προσεκτικά σημαντικές εταιρικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.  

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,7% στο κλείσιμο, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να κινούνται πτωτικά και τους κλαδικούς δείκτες να παρουσιάζουν μεικτή εικόνα.

Οι βασικοί δείκτες:

  • CAC 40 (Γαλλία): 8.066,68 μονάδες (-1,06%)
  • FTSE MIB (Ιταλία): 45.138,73 μονάδες (-0,66%)
  • FTSE 100 (Ην. Βασίλειο): 10.154,43 μονάδες (-0,52%)
  • DAX (Γερμανία): 24.843,54 μονάδες (-0,20%)
  • IBEX 35 (Ισπανία): 17.607,60 μονάδες (-1,10%)
  • STOXX Europe 600: 609,08 μονάδες (-0,66%)

Οι «πρωταγωνιστές» της συνεδρίασης

Στο «μέτωπο» των εταιρειών, ο ολλανδικός κολοσσός των ημιαγωγών ASML ανακοίνωσε παραγγελίες που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες, ενώ και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις του 2026 διαμορφώθηκαν πάνω από τις εκτιμήσεις.

Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 5,9% στις πρώτες συναλλαγές, παρασύροντας αρχικά υψηλότερα και άλλες ευρωπαϊκές μετοχές του κλάδου, πριν όμως γυρίσουν σε αρνητικό έδαφος και κλείσουν τελικά με πτώση 1,9%. Η ASMI έκλεισε με απώλειες 1,2%, η STMicroelectronics ενισχύθηκε κατά 1,9%, ενώ η Infineon κατέγραψε άνοδο 3%.

Ο ευρωπαϊκός όμιλος πολυτελών ειδών LVMH, ο οποίος ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα μετά το κλείσιμο της Τρίτης και δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο οργανικής αύξησης εσόδων, ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με «βουτιά» 7,9%.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τα εταιρικά αποτελέσματα στις ΗΠΑ, καθώς οι Microsoft, Meta Platforms και Tesla αναμένεται να ανακοινώσουν τα τριμηνιαία οικονομικά τους στοιχεία μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη, ενώ η Apple θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της την Πέμπτη.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η πρώτη απόφαση επιτοκίων της Fed για το έτος. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 3,5% – 3,75%, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για μακροπρόθεσμες αλλαγές στη νομισματική πολιτική.

Τα futures των επιτοκίων της Fed υποδηλώνουν δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του 2026, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

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